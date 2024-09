Série 1, Série 3, X1, X3. Avec 20 000 € en poche : quelle BMW s'offrir en occasion ?

LES BERLINES ET COUPÉS

Une Série 1



En essence

Avec 20 000 € en poche vous pouvez aisément vous tourner vers la troisième génération de Série 1, c'est-à-dire la F40, reconnaissable à sa calandre aux larges ouïes. Ce modèle est apparu courant 2019. Dès lors, les premiers exemplaires, âgés de près de cinq ans sont accessibles en dessous des 20 000 €. Mais attention, à ce tarif, on trouve beaucoup de Série 1 de 2019 mais aussi des 2020. Alors gagner un an pour un tarif identique, foncez ! Comme cette 118i 140 ch Sport Line d'août 2020 avec 52 000 km au compteur vendue dans le réseau Bmw à 19 900 €.

En diesel

Du côté des diesels, même constat. La génération F40 est très présente avec ce budget. Toutefois, c'est la version 116d qui s'impose au détriment de la 118d, encore trop chère. Et à l'instar de la Série 1 essence, n'hésitez pas à jongler avec les années de mise en circulation. Pour un tarif sensiblement équivalent, visez la plus récente. À titre d'exemple, vu une 116d Business Design de novembre 2020 ayant parcouru 65 700 km à 19 900 €.



Une Série 3



En essence

Dans cette tranche de prix, vous pouvez accéder à la génération F30, restylée. Sortie en 2011, cette Série 3 s'est refait une beauté en 2015. Au menu, une nouvelle calandre, un bouclier avant redessiné et de nouvelles optiques. Côté offre, elle n'est certes pas pléthorique et ce sont surtout les 318i et 320i qui s'imposent dans les annonces. Vu une 318i Lounge Auto de juillet 2018 avec seulement 63 400 km à 19 600 €. De même, une 320i Sport Auto de février 2018 avec 104 000 km pour 19 500 €.

En diesel

Pas de souci pour viser également la gamme diesel F30 restylée. Et sans surprise, contrairement à la Série 3 essence, l'offre est plus généreuse. En revanche, les kilométrages affichés aux compteurs sont plus conséquents sans toutefois être excessifs. Parmi les choix, on trouve surtout des 316d et des 318d, et dans une moindre mesure des 320d. Mais bonne nouvelle, les écarts de prix sont faibles entre les trois versions. Alors, n'hésitez pas à comparer. Du côté des annonces, nous avons repéré une 318d Auto Business Design d'octobre 2018 ayant parcouru 74 500 km à 19 900 €. Au même tarif, un professionnel propose une 320d Auto Edition Business de mars 2017 et 73 000 km au compteur.

Une Série 4



Chez BMW on connaît bien les Série 3 et Série 5. Et voilà que la marque à l'hélice comble le vide fin 2013 avec le lancement de la Série 4 Coupé F32 et Cabriolet F33 suivie, quelques mois plus tard d'une version quatre portes sous le nom de Gran Coupé F36. Si la gamme existe en essence et en diesel, ne cherchez pas les premières, il n'y en a pratiquement pas d'occasion dans cette tranche de prix. En revanche, du choix en gazole avec le 18d 150 ch et le 2.0d 190 ch. Et côté carrosserie, la F32 domine l'offre mais quelques exemplaires de Gran Coupé et de cabriolets sont également disponibles. Vu chez un professionnel un Gran Coupé 2.0d 190 ch Auto Lounge de mai 2018 et 114 500 km à 20 400 €. Pour 1000 € de moins, un autre pro propose un Coupé 18d 150 ch Pack Cuir de novembre 2016. Il a 108 000 km. Enfin, on a déniché un cabriolet 20d 184 ch Sport Pack de mai 2015 et 108 000 km à 20 000 €.

Une Série 5



En essence

Avec une mise d'environ 20 000 €, il faudra viser la 6e génération, soit la F10, apparue en 2010 car la G30, trop récente, est encore bien au-dessus de cette valeur. Par ailleurs, les modèles essence ne sont pas légion, s'agissant d'une routière, les acheteurs privilégient (ou plutôt privilégiaient...) le diesel. Toutefois, quelques bons plans sont possibles et pour un tarif sensiblement équivalent vous pouvez accéder à différentes cylindrées. Comme cette 528i Pack luxe Auto de juillet 2010 de première main et ayant au compteur 90 000 km, mise à prix à 19 500 €. Pour 400 € supplémentaires, un professionnel propose une 520i Luxury Auto de septembre 2013 avec 100 000 km au compteur pour 19 900 €.

En diesel

Contrairement aux essence, les Série 5 diesels sont bien plus présentes, mais l'offre se compose principalement de 518d et de 520d. Et attention, bon nombre d'exemplaires affichent de gros kilométrages. Toutefois, avec un peu de patience et de recherches on peut dénicher des autos ayant parcouru moins de 100 000 km. Nous avons repéré un particulier qui cède sa 520d Business Auto de février 2016 (Série 5 restylée), affichant 74 000 km au compteur pour 19 500 €.

LES SUV

Un X1



En essence

Lancé en 2009, le X1 est rapidement devenu l'un des SUV préférés des Français. Quinze ans plus tard, il en est à sa troisième génération (U11). Pour un budget en poche d'environ 20 000 €, l'offre porte principalement sur la précédente, c’est-à-dire la F48 commercialisée en 2015 et jusqu'en 2019. Mais à ce tarif, c'est la 18i Sdrive qui s'impose, les 20i et 25i étant plus chères. Bonne nouvelle, les kilométrages affichés aux compteurs sont souvent en dessous des 100 000 km. À titre d'exemple, un professionnel met en vente un 18i Sdrive Business Design de février 2019 et 63 500 km au compteur, à 19 900 €.



En diesel

Pour 20 000 € et contrairement au X1 essence, la version diesel est accessible en 16d, 18d mais également avec le 20d. Pour ce qui est des kilométrages aux compteurs, ils se situent sous la barre des 100 000 km, quelle que soit la motorisation. Côté âges, comptez autour des 5-6 ans. Un professionnel propose un 16d Business Design, première main, de décembre 2018 et 78 600 km parcourus, à 19 400 €. Pour une soulte de 500 €, un autre négociant met en vente un 18d Lounge de janvier 2019 et 92 000 km à 19 900 €. Au même tarif, un particulier, cède un 20d Sport Auto d'avril 2017 avec 96 000 km au compteur.



Un X3



En essence

Malheureusement, compte tenu de la catégorie, les X3 essence sont trop rares pour vous diriger vers eux dans ce budget, les acheteurs préférant se tourner vers les motorisations diesels. Au pire, ce sera un modèle 20i 184 ch ou 28i 245 ch de 2012/2013, affichant 130 000 km en moyenne.

En diesel

La mise de 20 000 € vous permet d'accéder à la seconde génération de X3, soit la F25. Et parmi l'offre, il est possible de s'offrir la version restylée apparue courant 2014. De même, pour ce qui est des motorisations, on trouve un peu de tout, mais les 18d 150 ch et des 20d 190 ch dominent dans les annonces. Un bémol, les kilométrages aux compteurs sont souvent élevés. Alors, il ne faut pas hésiter à éplucher toutes les offres pour dénicher le bon plan. Ainsi, nous avons trouvé chez un particulier, un 18d 150 ch Auto Lounge Plus de juin 2017 avec seulement 118 000 km pour 19 900 €. Enfin, chez un professionnel, vu un 20d 190 ch Lounge Plus de juillet 2015 et 105 400 km parcourus à 20 000 €.

LES CABRIOLETS



Un Z3



Lancé il y a près de trente ans, le Z3 a été commercialisé de 1996 à 2003. Sous le capot uniquement des blocs essence quatre et six cylindres et des puissances allant de 115 ch à 230 ch. Côté offre, elle n'est pas pléthorique dans ce budget, celui-ci profitant davantage au Z4 son remplaçant apparu fin 2003. Toutefois, pour les amateurs quelques bonnes affaires sont possibles tant en quatre cylindres qu'en six. Mais attention, à l'heure du choix, les écarts de kilométrages parcourus vont parfois du simple au triple pour un tarif équivalent. Alors, pas de précipitation. Nous en avons déniché quelques-uns de moins de 100 000 km. Vu un chez un particulier un 2.2 170 ch de décembre 2001 avec seulement 82 000 km au compteur à 19 900 €. Au même tarif, un professionnel cède un 1.9 118 ch de mai 2003 ayant parcouru 77 000 km.

Un Z4



Aux côtés de son petit frère, le Z3, le Z4 est bien plus présent en seconde main. Au choix, la première génération E85 apparue en 2003 et disposant d'une capote en toile et la seconde version E89 apparue en 2009 qui elle intègre la catégorie des coupés-cabriolets à toit rigide escamotable. Côté moteurs, que des essence et bien évidemment des quatre et six cylindres. Pour ce qui est des kilométrages, ils sont contenus et souvent en dessous des 100 000 km. À titre d'exemple, pour les adeptes du toit en toile, un particulier propose un Z4 E85 2.5 177 ch de juin 2006 affichant 80 500 km, à 19 900 €. Mais à un prix équivalent, un professionnel met en vente un Z4 E89 2.0 180 ch Sport d'avril 2012 et 70 000 km parcourus.



LE BILAN

Après avoir épluché des dizaines d'annonces, le verdict est là : pour environ 20 000 €, soit le prix d'une citadine neuve, il est tout à fait possible de s'offrir bon nombre de modèles de la gamme BMW. Cerise sur le gâteau, des autos pas trop âgées et au kilométrage plus que raisonnable. Et si certains modèles manquent à l'appel, c'est soit parce qu'ils ne sont pas accessibles à ce tarif, ou alors, bien trop vieux et fortement kilométrés. En clair, pas forcément de bonnes affaires. Toutefois, n'oubliez pas qu'une "Béhème" réclame un entretien rigoureux à réaliser de préférence dans le réseau de la marque. Un autre budget à ne pas négliger à l'heure de l'achat...