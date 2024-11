Prix des occasions : les pros toujours plus chers que les particuliers ? Voici le match pour les départager

Il y a souvent deux écoles. Ceux qui ne jurent que par les transactions via des particuliers, permettant de dénicher au meilleur prix sa nouvelle auto. Seulement, un bagage technique et une certaine expérience sont nécessaires pour déjouer les éventuels pièges que cela peut comporter.

Pour les autres, s’adresser à un professionnel est un gage de sécurité, notamment pour le paiement, et de sérénité. Un marchand de voitures d’occasion se doit de proposer un modèle vérifié et sûr. Seulement, cela à un coût, facilement compréhensible.

Lors d’un précédent sujet réalisé en 2022, nous nous étions rendu compte que le rapport de force n’était plus le même. Au-delà de la crise du Covid qui a fait exploser les prix, l’écart entre les professionnels et les particuliers s’élevaient à 9,7 % au profit de ces derniers.

Qu’en est-il aujourd’hui ? C’est ce que nous avons voulu savoir en prenant plusieurs exemples représentatifs du marché et en confrontant les prix affichés par les "part" et par les "pros". Nous avons donc sélectionné des modèles très représentatifs du marché, et par conséquent au volume généreux en occasion. La comparaison s’effectue en choisissant des critères similaires : kilométrage, année, motorisation et finition. Les sites marchands de La Centrale et du bon coin nous ont servis de support.

BMW Série 3

Nous débutons dans l’univers du premium, avec toutefois une berline classique et du genre sage. Cette BMW Série 3 s’est bien vendue en version 320d de 184 ch en finition Luxury, c’est celle que nous avons privilégié.

Particuliers : modèle de 2013 avec 180 000 km : 10 500 €

Professionnels : modèle de 2013 avec 180 000 km : 12 500 €

Ecart : 19 % en faveur des particuliers. Cette Série 3 semble être appréciée par les professionnels qui n’hésitent pas à la proposer à des prix sensiblement plus cher que les particuliers.

Dacia Sandero II

Voiture populaire par excellence, la Sandero est loin d’être donnée en seconde main. Quoi qu’il en soit, la Stepway, plus attirante, a retenu notre attention, avec le moteur TCe de 90 ch.

Particuliers : modèle de 2016 avec 120 000 km : 7 200 €

Professionnels : modèle de 2015 avec 135 000 km : 7 800 €

Ecart : 8,4 % pour les particuliers qui proposent généralement des exemplaires plus récents et un moins kilométrés.

Peugeot 2008 II

Ce 2008 de seconde génération connaît un véritable succès (4e meilleure vente en neuf) et peuple les annonces en seconde main. Quoique décrié par ses problème de fiabilité, le moteur PureTech est incontournable sous le capot du SUV. Nous l’avons associé à la finition Allure.

Particuliers : modèle de 2020 avec 75 000 km : 14 000 €

Professionnels : modèle de 2020 avec 78 000 km : 14 000 €

Ecart : nul, ou presque. Les exemplaires étant nombreux, ajuster le tarif au mieux évite de garder son véhicule trop longtemps "sur les bras".

Renault Clio IV

On ne présente plus la Clio, omniprésente sur nos routes. Pour notre comparatif, nous avons écarté les exemplaires dont le kilométrage est supérieur à 140 000 km, car peu proposés par les professionnels. Le choix s’est porté sur une version Intens TCe de 90 ch.

Particuliers : modèle de 2015 et 110 000 km : 8 000 €

Professionnels : modèle de 2015 avec 130 000 km : 8 500 €

Ecart : 5,9 % en faveur des particuliers alors que le kilométrage peut être inférieur.

Volkswagen Golf VII

La Golf s’érode face aux SUV, mais elle conserve toujours ses adeptes et représente toujours une référence dans la catégorie. Cette septième génération, qui s'est etteinte début 2020, est encore très présente en occasion. Nous avons sélectionné la version TDI 150 ch en finition Confortline.

Particuliers : modèle de 2016 avec 110 000 km : 16 000 €

Professionnels : modèle de 2017 avec 100 000 km : 16 000 €

Ecart : statu quo, il semble que les propriétaires de Golf soit légèrement plus confiants envers leur auto que les professionnels. Ces derniers sont certainement encore plus au fait que les SUV ont davantage la cote…

Un écart de seulement 6,6 %

D’après nos relevés, l’écart entre les particuliers et les professionnels s’élèvent à 6,6 %. Un chiffre qui émane des exemples cités ci-dessus, et qui confirme la tendance opérée depuis plusieurs années. Les professionnels ajustent-ils au mieux leurs prix ou les particuliers se montrent gourmands et anticipent quelque peu les marges de négociation ? Certainement les deux.

Sur le papier, le revendeur professionnel a des arguments. Ses prix sont parfois équivalents, ils proposent des exemplaires "clé en main", c’est-à-dire révisés et parfois mis à jour au niveau carrosserie. Une garantie supplémentaire peut aussi être proposée.

Toutefois, il sont généralement peu bavards quant à l’historique de leurs produits. Le rapport Histovec peut renseigner sur le nombre de propriétaires, mais quid du type de trajet effectué au quotidien ? A-t-elle été entretenue en temps et en heure ? Les factures sont-elles disponibles ? Pour un modèle récent, le passif sera facile à vérifier, moins pour un exemplaire ayant dix ans ou plus au compteur.

S’adresser à un particulier permettra de mieux connaître l’historique, d’avoir accès aux factures et surtout de pouvoir sonder les dires et la bonne foi du vendeur. Par contre, l’auto n’aura peut-être pas été vérifiée avant la vente, et le contrôle technique seul ne permet pas de juger de la fiabilité d’un modèle. Dans les deux cas (professionnel ou particulier), une panne peut survenir, malgré les vérifications effectuées.

La guerre des prix que se livrent les "deux camps" a l’avantage de mieux faire jouer la concurrence et de grappiller quelques euros ou un prolongement de la garantie auprès d’un professionnel. Une preuve supplémentaire qu’il est confiant dans son produit.