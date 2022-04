Pros ou particuliers : le match des prix en occasion

Dans l'inconscient collectif, il est assez clair pour les automobilistes que le prix d'une occasion est plus élevé si on l'achète auprès d'un professionnel de l'automobile, que ce soit un concessionnaire ou un négociant, plutôt qu'auprès d'un particulier. Des tarifs majorés, qui se justifieraient par une garantie systématiquement proposée, des contrôles effectués, un entretien réalisé.

Mais est-ce une réalité ? Nous avons constaté, il y a de cela maintenant une dizaine d'années, que les prix des vendeurs particuliers, auparavant inférieurs, avaient tendance à se rapprocher de ceux des pros. En cause, des particuliers plus gourmands d'une part, mais aussi, des pros qui ont parfois modéré leur appétit, à la fois parce qu'ils faisaient des offres de reprise moins élevées, ce qui permet de revendre moins cher en conservant sa marge, et parce qu'afficher un prix plus modéré permet de vendre plus vite, de créer de la rotation sur leur parc, sans immobiliser de la valeur.

À tel point que j'avais personnellement observé que sur certains modèles de grande diffusion, ils étaient même devenus moins chers, (en tout cas parfois, je m'en voudrais de généraliser).

Cela dit, la situation actuelle est assez particulière. Le manque de voitures neuves depuis le début de la pandémie, aggravé par des pénuries de composants, fait que les vendeurs neufs manquent de voitures à écouler. Le public s'est beaucoup reporté sur le marché de l'occasion, qui a explosé en 2021 (+ 8,2 %), entraînant une hausse des prix.

Mais aujourd'hui, le marché de l'occasion ralentit lui aussi, car c'est à son tour de connaître un certain appauvrissement de l'offre. Surtout chez les professionnels, dont les stocks de véhicules de seconde main ont baissé (ils remontent cependant ces deux derniers mois).

Dans le même temps, les particuliers, eux, revendent toujours autant d'autos, et même de plus en plus. Ils représentent 48 % des transactions d'occasion, contre 39,2 % pour les pros (c'était 46,8 % contre 41,8 % en 2019).

Théoriquement donc, et selon la loi de l'offre et de la demande, les prix devraient remonter chez les pros, car la demande est supérieure à l'offre, quand les prix chez les particuliers devraient rester stables.

Nous avons donc épluché les annonces

Nous avons voulu voir ce qu'il en était sur le terrain. Non pas en cherchant à savoir qui augmentait ou pas, car de toute façon, il est très clair que tout le monde a augmenté ses prix dernièrement, pros comme particuliers (+ 13 % en moyenne selon le barème d'autoscout24). Mais en cherchant à savoir, pour un modèle de voiture donné, à année, kilométrage, finition équivalents, si les prix étaient en moyenne plus élevés chez les professionnels ou chez les particuliers. En se basant sur les annonces publiées sur La Centrale, et sur le bon coin.

Commençons par la Renault Clio 4, très présente en seconde main. Nous avons choisi un modèle 0.9 TCE 90 ch en finition Intens, de 2018, ayant en moyenne 45 000 km.

La moyenne des prix chez les particuliers ressort à 11 700 €.

La moyenne des prix chez les pros ressort à 12 300 €.

Victoire des particuliers, avec une différence de 600 €, soit 4,9 %.

Chez Peugeot, nous avons choisi un modèle 3008 II, avant restylage, de 2018 également, en diesel 1.5 BlueHDI 130 Allure. Kilométrage moyen : 50 000 km.

Chez les particuliers, la moyenne des prix s'est montée à 24 400 €.

Chez les pros, on grimpe à 25 900 €.

Victoire des particuliers, avec un écart de - 1 500 €, soit - 5,8 %.

En passant chez Citroën, avec un modèle C4 Cactus, de 2015, en version 1.2 Puretech 110 Shine ou Shine Edition, en moyenne 85 000 km.

Le prix moyen des particuliers est de 9 900 €.

Le prix moyen des professionnels est de 11 200 €.

Victoire des particuliers, avec un prix inférieur de 1 300 €, soit - 11,6 %.

Intéressons-nous maintenant à la très courue Volkswagen Golf 7. Prenons un modèle de 5 ans, soit de 2017, en version essence 1.4 TSI 125 ch, finition Carat ou Carat Edition, en moyenne 65 000 km.

Du côté des particuliers, le prix moyen affiché en annonce est de 17 500 €.

Les pros, eux, annoncent en moyenne à 19 100 €.

Victoire des particuliers, avec un tarif inférieur de 1 600 €, soit - 8,4 %.

Qu'en est-il si l'on s'intéresse à un modèle premium, comme la BMW Série 3 ? Prenons donc en exemple un modèle F30, 320d 190 ch, de 2016, en finition Lounge ou Luxury. Kilométrage moyen 100 000 km.

Les particuliers qui souhaitent la vendre en demandent en moyenne 20 800 €.

De leur côté, les professionnels demandent en moyenne 21 500 €.

Victoire des particuliers, mais avec un écart assez serré, de 700 €, soit 3,2 %.

Maintenant, voyons si des modèles bien plus anciens se comportent différemment. Revenons donc à la Renault Clio, mais prenons un modèle de 3e génération, année 2007, diesel 1.5 dCi 70, toutes finitions confondues (la cote varie peu selon la finition à cet âge).

Chez les particuliers, le prix moyen affiché est de 3 300 €.

Chez les pros, le prix affiché est en moyenne de 3 900 €.

Victoire des particuliers, avec un écart de 600 €, soit 15,4 % !

Et si nous prenons par exemple un Peugeot 5008 de 2010, la version monospace, en version 1.6 HDI 110/112, toutes finitions confondues, kilométrage moyen de 170 000 km.

Les particuliers en demandent en moyenne 5 300 €.

Les pros quant à eux sont en moyenne à 6 500 € en prix affiché.

Victoire des particuliers, avec une différence de 1 200 €, soit - 18,5 % !

On peut aujourd'hui répéter les exemples à l'infini. Sauf rares exceptions, les particuliers seront toujours moins chers. Parfois de peu, comme nous l'avons vu, mais parfois dans de grandes proportions. Et plus l'âge de la voiture est grand, plus la différence en pourcentage du prix est grande.

Plus cher chez un pro, mais plus sûr ?

Le match est-il donc plié pour les professionnels ? Pas si sûr ! Comment expliquer que malgré des tarifs plus élevés, ces derniers arrivent tout de même à capter presque 40 % du marché des ventes d'occasions ? La réponse, on l'a déjà évoquée en introduction de ce sujet.

Les professionnels, en proposant des garanties sur les occasions qu'ils vendent, en assurant (parfois) une belle remise en état, en réalisant (la plupart du temps, mais pas toujours non plus) un entretien avant la revente, rassurent les acheteurs.

Mais est-ce que cela vaut les centaines, voire milliers d'euros en supplément qu'il faut débourser aujourd'hui pour acheter chez eux ? La réponse est individuelle.

Nous, tout ce qu'on peut vous dire, et en précisant bien que tous les professionnels et toutes les transactions ne sont pas concernés, évidemment, c'est qu'un achat à chez un professionnel ne garantit pas de ne pas avoir de souci.

C'est même le contraire parfois, puisqu'ils revendent des voitures issues de reprise (ou retours de location). Et les voitures à problèmes, les propriétaires les revendent-ils à des particuliers, ou les font-ils reprendre par un pro pour ne pas être embêtés par la suite ? Deuxième option dans la plupart des cas. Et le pro revend parfois sans avoir rien réparé, puisque "la voiture est garantie de toute façon". Mais même garantis, les soucis, c'est vous qui les avez après l'achat, avec tout ce que ça suppose en perte de temps et de confiance.

Ce n'est donc parfois pas véritablement plus sécurisant d'acheter à un pro plutôt qu'à un particulier, qui connaît sa voiture, son historique d'entretien, et qui l'aura réparée en cas de souci pour ne pas avoir de soucis avec son acheteur !

Il faut donc bien réfléchir, mais ce qui est certain, c'est que purement financièrement parlant, les particuliers, à l'heure actuelle, proposent de meilleures affaires que les professionnels, de façon claire et nette, ce qui n'a pas toujours été le cas ces dernières années.