Alpina, c’est cette petite société allemande considérée en Allemagne comme un vrai constructeur automobile, connue depuis les années 60 pour ses Bmw modifiées et préparées selon ses goûts.

Une marque rachetée par BMW en 2022 et intégrée officiellement dans le groupe allemand, alors que la famille fondatrice d’Alpine (Bovensiepen) vient de créer sa propre marque pour continuer à proposer ses autos sans l’appui de BMW (mais toujours sur la base de ses véhicules).

Le « nouveau » Alpina renaîtra ce week-end

Et BMW donne enfin des nouvelles d’Alpina : alors qu’on s’attendait à ce que cette division devienne l’équivalent de Mercedes-Maybach, le constructeur vient de dévoiler des éléments surprenants à quelques jours de l’ouverture du concours d’élégance de la Villa d’Este.

La Vision BMW Alpina ne prend en effet pas la forme d’une luxueuse limousine à la finition améliorée. Son profil est celui d’un coupé GT un peu à la façon de la BMW Série 8 actuellement en toute fin de carrière, mais avec ici un design différent dans le détail. La voiture sera officiellement dévoilée le 15 mai dans le cadre de la célèbre manifestation italienne, dont BMW est le sponsor et principal partenaire.

Ce n’est qu’une « vision »

Précisons que ce concept-car n’annoncera pas forcément un modèle de série, même si BMW a déjà construit par le passé des petites séries de concept-cars présentés à la Villa d’Este.

Mais les fans d’Alpina, qui se souviennent notamment de la BMW Z8 revue et corrigée par le préparateur allemand, rêveraient sans doute d’une GT Alpina en remplaçante de la BMW Série 8 actuelle. Rendez-vous dans quelques heures à la Villa d’Este pour en apprendre davantage à ce sujet.