La saison des cabriolets est là, et il est encore temps de dénicher de bonnes affaires, avant que les tarifs, belle saison oblige, ne soient plus négociables. En ce moment, avec la pluie sur de nombreuses régions, c'est encore possible ! Nous avons porté nos yeux vers les modèles compacts, à la fois généralistes, mais aussi premium, et voici notre sélection, non exhaustive évidemment.

L’Audi A3 cabriolet



L’offre

Elle est assez fournie. Sous le capot de cette compacte allemande, le 1.8 TFSI 160 ch s’impose face aux 1.2 TFSI 105 ch et le 2.0 TFSI de 200 ch.

Les prix

Sans surprise, dans la catégorie des marques Premium, et malgré les âges et les motorisations, difficile de trouver de bons plans sous la barre des 10 000 €. Les quelques exemplaires sont généralement fort kilométrés, dépassant souvent les 150 000 km/170 000 km. L’achat s’avère plutôt risqué. Ce n’est qu’à partir de 10 500 €/12 000 €, que les compteurs affichent des valeurs plus attractives, soit moins de 120 000 km.

Ainsi, nous avons repéré une 1.8 TFSI 160 ch S Line S-tronic d’avril 2010 ayant parcouru à peine plus de 100 000 km à 11 900 €. Elle est vendue par un professionnel et bénéficie d’une garantie de 12 mois. Côté petit moteur, vu une 1.2 TFSI 105 ch Ambition de février 2012 et 88 300 km à 10 500 €.

Des exemples d'annonces d'Audi A3 Cabriolet sur La Centrale



L’offre

Sous le capot de cette troisième génération d’A3, on trouve surtout le 1.4 TFSI 150 ch qui s’octroie plus de 50 % des annonces. Le reste est composé des 1.4 TFSI 125 ch et 140 ch.

Les prix

Pour acquérir ce troisième opus de l’A3 cabriolet dans sa version 150 ch, il va falloir casser sa tirelire. Ne comptez pas moins de 15 000 € pour un modèle âgé d’une dizaine d’années et de moins de 120 000 km. Vu chez un particulier une A3 1.4 TFSI 150 ch Sport d’octobre 2016 et 104 000 km au compteur à 15 400 €. Ça baisse de quelques centaines d’euros seulement si l’on se tourne vers une 1.4 TFSI 125 ch. Vu chez un pro, une Attraction de septembre 2014 ayant parcouru 107 900 km à 14 900 €.

À surveiller avant d’acheter :

- Boîte de vitesses S-Tronic : des dysfonctionnements (passage des vitesses chaotique et boîte bruyante) ont été répertoriés. En cause, le boîtier Mécatronic, qu’il fallait parfois remplacer.

Des exemples d'annonces d'Audi A3 (3e génération) Cabriolet sur La Centrale



L’offre

Elle est quasiment équivalente à celle de l’Audi A3. Au menu des motorisations, c’est le 2.0 143 ch qui caracole en tête des annonces, suivi de près par le 2.0 170 ch. Très en retrait, les 3.0 218 ch et 306 ch.

Les prix

Même si elle n’est pas légion, la Série 1 cabriolet à moins de 10 000 € s’affiche davantage par rapport à sa rivale l’Audi A3. Certes, bon nombre d’exemplaires ont parcouru au-delà des 160 000 km, mais avec un peu de patience on peut dénicher quelques bons plans bien moins kilométrés. Ainsi, vu chez un particulier une 118i 143 ch Sport Design de juin 2009 ayant 115 000 km à 9 500 €. Mais, pour à peine 500 € de plus, un professionnel propose une Série 1 identique (moteur, âge) mais avec seulement 95 000 km au compteur. En prime, elle est garantie 12 mois.

Si vous êtes tenté par la version 170 ch, la mise de départ grimpe à 12 000 €. Vu chez un négociant toutes marques une 120i 170 ch Sport Design d’avril 2010 et 121 000 km à 11 900 €. Mais les prix montent vite dès lors que l’on se tourne vers des versions plus puissantes. Repéré chez un professionnel une 125i 218 ch de janvier 2011 et 125 000 km, à 15 500 €.

À surveiller avant d’acheter :

- Trains roulants : les pneus Run Flat (roulage à plat) qui équipent les Série 1 ont tendance à s’user prématurément surtout à l'avant.

Quelques exemples d'annonces de BMW Série 1 cabriolet sur La Centrale



La Peugeot 308 CC



L’offre

Lancée début 2009 pour remplacer la 307 CC, la 308 coupé cabriolet foisonne dans les annonces. Et pour ce qui est des motorisations essence, le 1.6 THP 156 ch s’impose devant le 1.6 VTi 120 ch. Quelque 1.6 THP 150 ch, commercialisés jusqu’à fin 2009 sont également présents.

Les prix

Des 308 vendues sous la barre des 10 000 € voire moins de 6 000 €, il y en a. Mais à ces petits prix, les modèles affichant des kilométrages raisonnables sont quasi inexistants. Du mieux à partir de 6 500 €/7 000 €. Vu chez un particulier une 1.6 VTi Sport d’août 2011 et seulement 65 000 km au compteur à 7 500 €. Du côté des THP 156 ch les tarifs d’entrée flirtent avec les 10 000 €/10 500 €. Un particulier se sépare de sa 308 Sport Pack de juillet 2013 et 89 700 km parcourus, pour 10 500 €.

Mais avec une soulte de 2 500 €, vous pouvez vous offrir mieux. Vu chez un concessionnaire de la marque une THP 156 ch de novembre 2014 et 87 800 km au compteur à 13 000 €.

À surveiller avant d’acheter :

- Chaîne de distribution : sur les 1.6 THP 140, 150 ou 156 ch, jusqu’en 2010, la chaîne peut casser en raison d’un tendeur fragile. Bruits et claquement à l’accélération doivent vous alerter.

Des exemples d'annonces de Peugeot 308 CC sur La Centrale

La Renault Mégane 3 CC



L’offre

Par rapport à sa concurrente française la Peugeot 308, cette Mégane de troisième génération est un peu moins présente. Au chapitre mécanique, le 1.4 Tce 130 ch s’octroie la majorité des annonces. Les 1.2 Tce 115 ch et 130 ch, sont en revanche, bien plus rares. Ajoutons également, que quelques exemplaires restylés (avril 2014) sont proposés à la vente.

Les prix

Ils démarrent en dessous des 7 000 €. Mais comme pour bon nombre de cabriolets quelle que soit la marque, les kilométrages sont généralement supérieurs à 150 000 km-160 000 km. Ce n’est qu’à partir de 7 500 €/8 000 € que les autos s’affichent avec des valeurs plus rassurantes, soit moins de 120 000 km, voire 100 000 km. Comme cette version Dynamique vendue 8 500 € par un professionnel. C’est une 1.4 TCe d’avril 2011 et au compteur 96 900 km. Mais on a trouvé mieux avec une mise supplémentaire de 1 000 €. Une 1.2 Tce Intens de juin 2015, modèle restylé et 106 000 km parcourus, à 9 500 € (attention fiabilité, voir ci-dessous).

À surveiller avant d’acheter :

- Moteur 1.2 TCe : il est fragile, et peut casser suite à des consommations d’huile trop importantes. Mieux vaut un 1.4 TCe 130, voire un diesel dCi.

- Carminat Tom Tom/R-Link : en début de carrière et jusqu’à fin 2014, des bugs peuvent survenir (lenteurs, plantages). Des reprogrammations éradiquent le plus souvent les incidents.

Quelques exemples d'annonces de Renault Mégane 3 CC sur La Centrale

La Volkswagen Golf VI cabriolet

L’offre

Lancée en 2008, la Golf 6 adopte une version découvrable trois ans plus tard, en 2011. Elle est animée par trois blocs essence avec des puissances allant de 105 ch à 160 ch. Coté offre, c’est le 1.2 TSI 105 ch qui domine les annonces suivi par le 1.4 TSI 160 ch. Plus rares, les 1.4 TSI 122 ch et 125 ch.

Les prix

Quelques exemplaires s’affichent à moins de 9 000 €. Mais à l’image de l’ensemble des cabriolets toutes marques confondues, les kilométrages sont conséquents, dépassant souvent les 150 000 km. Ce n’est qu’à partir des 10 000 €, que les propositions s’avèrent plus attractives avec cette fois des compteurs qui passent en dessous des 120 000 km voire 100 000 km. Nous avons ainsi trouvé chez un négociant une 1.2 TSI 105 ch Carat de mai 2012 et 100 200 km à 10 000 €. Mais, pour même pas 2 000 € de plus, un particulier cède une 1.2 TSI 105 ch Bluemotion Technology de février 2015 et seulement 76 800 km pour 11 900 €. Quant à la version 160 ch, nous avons déniché chez un revendeur professionnel une 1.4 TSI Carat d’avril 2012 et 72 400 km parcourus à 10 000 €.

À surveiller avant d’acheter

- Circuit de refroidissement. Sur 1.4 TSI nombreux cas de perte de liquide de refroidissement, parfois rapide. Il faut se pencher sur la pompe à eau (fuite), plus rarement c’est la culasse qui est en cause.

- Pneus avant. Quelques propriétaires évoquent des usures prématurées.

- Boîte de vitesses DSG 6. Des dysfonctionnements (passage des vitesses chaotique et boîte bruyante) ont été répertoriés. En cause, le boîtier Mécatronic, qu’il faut parfois remplacer.

Des exemples d'annonces de Volkswagen Golf 6 Cabriolet sur La Centrale

La Volkswagen Eos



L’offre

Deux ans avant la sortie de la Golf 6 cabriolet à capote en toile, Volkswagen, lance en 2006 l’Eos, dotée d’un toit rigide rétractable. Sur le plan mécanique, il est animé dans sa déclinaison essence, avec des blocs issus de la banque d’organes VW.

Côté annonces, c’est le 2.0 FSI 150 ch qui est le plus présent suivi par les 1.4 TSI 122 ch et 2.0 TFSI 200 ch. Ajoutons que l’EOS a bénéficié d’un restylage en 2011. Il est reconnaissable à sa nouvelle calandre à trois barrettes et s’affiche également dans l’offre.

Les prix

Ils démarrent à moins de 8 000 €. Mais à ces tarifs, il est préférable de passer son chemin, les Eos étant alors âgés et fortement kilométrés, souvent plus de 170 000 km voire 200 000 km. L’achat s’avère très risqué. Ce n’est qu’à partir des 8 500 €/9 500 € que l’acquisition d’un Eos s’avère plus rassurante car les kilométrages passent sous la barre des 120 000 km. À titre d’exemple, un particulier propose une 1.4 TSI 122 ch Sportline d’avril 2011, modèle restylé, et 104 200 km à 8 800 €. Mais avec environ 1 000 € supplémentaires vous pouvez vous tourner vers une 2.0 FSI 150 ch. Vu chez un négociant une Carat, de février 2007 et seulement 77 500 km au compteur et c’est une première main.

À surveiller avant d’acheter :

- Pneus avant. Quelques propriétaires évoquent des usures prématurées.

- Boîte de vitesses DSG 6. Des dysfonctionnements (passage des vitesses chaotique et boîte bruyante) ont été répertoriés. En cause, le boîtier Mécatronic, qu’il faut parfois remplacer.

Des exemples d'annonces de Volkswagen Eos sur La Centrale