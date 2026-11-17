Sacrilège : la Bmw M3 passe à l’électrique ! Mais c’est pour votre bien, et celui de la planète. Enfin c’est ce qui se dit. Quoi qu’il en soit, si vous ne pouvez éviter le malus de 80 000 € par un tour de passe-passe fiscal, et que le litre d’essence à plus de 2 € vous paraît (légitimement) insupportable, l'alternative thermique (également prévue) devient compliquée à défendre.

Mais après tout, pourquoi pas : sachant que les électriques progressent en termes de sensations de conduite, la proposition mérite d’être jaugée, d’autant qu’émanant du département Motorsport de BMW, elle suggère d’ores et déjà des performances de feu, un comportement exemplaire, de bonnes surprises, et des poils au garde à vous !

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D’ailleurs, la marque semble sûre d’elle : impatiente, elle nous a même invités à essayer, en avant-première avec une poignée de confrères, un modèle camouflé sur son circuit test de Miramas (13) où nous nous sommes déjà rendus l’an passé. Autant vous dire qu’on n’a pas hésité un instant ! L’accès au site impose toujours de montrer patte blanche et de masquer les objectifs des smartphones.

Mais à peine arrivé, je suis récompensé des démarches administratives et de la durée du voyage (via le nouveau TGV « M » d’ailleurs) puisque je suis convié à un baptême de la voiture en passager de Kelvin van der Linde, talentueux pilote officiant en DTM pour BMW et aux 24 heures du Mans. Pour sûr, un tel dompteur rendrait rapide n’importe quelle brouette. Mais on sent bien qu’il se passe quelque chose ici en matière d’efficacité : en quelques secondes ma caboche est aimantée par l’appuie-tête, puis la planche de bord, puis les vitres latérales, cela sans aucun répit et plusieurs fois d’affilée sur les quelque 3,3 kilomètres du circuit, au tracé varié.

Le déjeuner est bien remué, mais il va falloir que l’estomac s’en remette : c’est qu’il y a également quelques informations techniques à digérer. Vous jugiez l’actuelle M3 thermique performante avec ses 530 ch et 650 Nm de couple ? Vous allez être servi avec la fée électricité qui, d’un coup de baguette magique, offre 850 ch et 1 200 Nm à cette sixième génération. On est loin des 200 ch et des 240 Nm de la toute première version, apparue il y a pile 40 ans ! En termes de dimensions également, car en se basant sur la toute dernière I3, la M3 électrique tutoie les 4,80 m de long… Et l’on ne parle pas du poids, que l’on ne connaît pas encore mais qui devrait logiquement dépasser les 2,2 tonnes.

Lourd ? Pour une sportive familiale, bien sûr, sachant que l’actuelle M3 thermique xDrive, pourtant loin d’être une ballerine, accuse déjà 1 855 kg en ordre de marche (donc avec le plein et un chauffeur de 75 kg). Pour une électrique dotée de plusieurs moteurs et d’une batterie de 100 kWh, c’est la norme, sachant qu’une Porsche Taycan Turbo, que l’on pourrait désigner comme une rivale directe avec ses 884 ch sous Overboost, tutoie les 2,3 tonnes à vide.

Oui, plusieurs moteurs ! Quatre dans le cas de la BMW, soit deux par essieu, ceux de devant étant désacouplés à allure cool pour limiter la consommation d'électricité. L’intérêt en conduite sportive : délivrer beaucoup de puissance, bien sûr, mais surtout la gérer sur chaque roue, à l’accélération comme à la décélération sous l’effet du freinage régénératif qui peut encaisser jusqu’à 540 kW (soit davantage que sur une borne rapide). L’idée étant, bien entendu, de s’appuyer sur les roues qui ont la meilleure adhérence en gérant la répartition en continu.

Pour le reste, rien de bien révolutionnaire : les trains roulants sont allégés avec des bras de suspension en aluminium forgé, un amortissement pneumatique piloté, et une direction à pivots découplés limitant les effets de couple dans le volant. Et bien sûr, la caisse est renforcée par rapport à une i3 standard. Ah si : alors que le modèle définitif exposé sous nos yeux en atelier (mais pas aux objectifs) chaussait des gommes Hankook Ion Evo (en 275/35 R20 devant et 295/30 R21), les modèles camouflés disponibles à l’essai s’équipaient de plus sportifs et surtout inédits Michelin Pilot Sport 6S spécialement développés pour la M3 électrique (même dimensions devant mais en 295/35 R20 derrière).

Des hurlements et des passages de vitesses !

Tout ça, c’est bien beau… Encore faut-il que l’enthousiasme soit au rendez-vous une fois passé du stade de « sac de sable » d’un pilote pro à celui de conducteur lambda (mais averti)… A priori, Motorsport a prévu quelques sensations mécaniques avec, comme sur la Hyundai 5N ou la Mercedes GT 4 portes, un bruit façon moteur thermique et une simulation de changements de rapports. Un passage obligé : sans ces artifices, les autres sportives électriques ne sont jamais parvenues à hérisser le poil.

Hélas, la sonorité (facultative) émise par cette nouvelle M3 évoque davantage une simulation de jeu vidéo qu’un bon vieux 6 pattes maison. Dommage, car les faux passages des 6 rapports eux, sont réussis, avec un caractère mécanique qui évolue à mesure que le « régime moteur » augmente. En tout cas, ça pousse fort, très fort : en ressenti, on imagine bien un 0 à 100 km/h en 3s avec le Launch Control qui prépare un départ canon.

Et le comportement dans tout cela ? Bluffant, mais pas tranchant. Comprenez que l’auto parvient à tourner et presque à faire oublier son poids : le roulis est bien contenu, le freinage régénératif ajusté en continu sur chaque roue aide l’auto à pivoter et à trouver du grip, et la direction se fait consistante et communicative. Mieux, on retrouve un comportement typique des BMW M avec un postérieur qui accepte de pivoter au lever de pied et sur les freins, puis d’entretenir une dérive à l’accélération (ESP sur OFF bien sûr), à condition de savoir gérer des réactions un peu brutales. Mais la physique a ses règles, et le poids élevé de l’ensemble génère un léger temps de réponse à l’inscription, surtout lors des brusques changements d’appui. On peut aussi émettre quelques réserves quant à l’adhérence sur sol mouillé.

Reste une autre inconnue, et pas des moindres : celle de l’endurance. Côté freinage, pas d’inquiétude tant qu’on ne roule pas couteau entre les dents, la force de récupération d’énergie permettant d’épargner le système classique par friction. La preuve : en suivant une M3 CS thermique lancée à bon rythme, la température des disques carbone/céramique (option) excédait rarement 70 ou 80 degrés lors de notre prise en main. En chassant le chrono sur circuit ou en descente de col toutefois, l’usure et l’échauffement seront inévitables, donc à vérifier ultérieurement.

Les pneus eux, ont du boulot, et risquent d’abdiquer rapidement. À vérifier, là encore. Le doute est également permis concernant l’endurance de la batterie NMC après plusieurs tours de circuit, même si BMW annonce, grâce à un refroidissement largement amélioré par un circuit de liquide entre chacune des 40 rangées des 960 cellules, des séances d’environ 15 minutes sans échauffement préjudiciable. La moindre des choses quand on dispose d’une M3. Restera à recharger les 100 kWh disponibles, du moins sur les circuits disposant de bornes en courant continu puissantes.

Si la marque n’annonce aucun temps de ravitaillement pour l’instant, rappelons que les i3 classiques, dotées de piles moins refroidies aux capacités légèrement supérieures (108,7 kWh), promettent un 10 à 80 % en 21 minutes, à condition de trouver du courant de 400 kW.