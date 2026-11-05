Essai Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes : la Porsche Taycan a de quoi se faire du souci

En bref :

Première AMG électrique de série

Jusqu’à 1 169 ch

Autonomie maximale de 791 km

À partir de 117 100 €

Il faut vivre avec son temps. Seulement, lorsque la tendance est à l’électrification galopante alors que le plaisir automobile passe par en partie par le son et les vibrations d’un moteur thermique, l’époque actuelle n’arrive pas à combler le passionné que je suis.

C’est aussi le cas pour les têtes pensantes d’AMG. Pour la première fois, ils ont dû se pencher sur la création d’une voiture électrique (excepté l’anecdotique SLS AMG Electric Drive de 2012), tout en gardant en tête le caractère des blocs V8 maison, et notamment celui de l’AMG GT R. Les sensations « mécaniques », nous promet-on, sont de la partie selon le mode de conduite sélectionné, une sonorité caverneuse et la simulation de changements de rapports (au nombre de 9), automatiques ou via des palettes, avec le concours d’un faux compte-tours gradué jusqu’à 8 000 tr/mn (avec une zone rouge à 7 200…) sur l’instrumentation numérique.

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Si ce gadget peut prêter à sourire pour certains, la fiche technique de cette auto devrait mettre tout le monde d’accord. La version de base 53 embarque trois moteurs à flux radial (544 ch), les deux autres, 55 et 63 optent pour des électromoteurs à flux axial, moins encombrants, pour une puissance respective de 816 et 1 169 ch !

Cette dernière revendique des performances proches de la meilleure Porsche Taycan, à savoir la Turbo GT Pack Weissach, avec seulement 6,4s pour accélérer de 0 à 200 km/h, et une vitesse de pointe de 300 km/h.

Pour digérer de telles contraintes, elle se dote de suspensions pilotées, d’un contrôle actif du roulis, de quatre roues directrices, d’un effet vectoriel de ses moteurs et de freins en carbone/céramique à l’avant. Si elle fend l’air (coefficient de traînée de 0,22), son diffuseur arrière et son aileron actif sont là pour éviter qu’elle ne s’envole. Ce n’est pas tout, deux systèmes dans le plancher assurent un effet venturi pour plaquer l’auto au sol !

En digne routière électrique qui a la lourde tâche de faire oublier le thermique, l’AMG GT 4 portes annonce des facultés à voyager au meilleur niveau avec, tout d’abord, une autonomie en cycle mixte frôlant les 800 km (791 exactement en version de base), assurée en partie par une batterie de 106 kWh nets. Une batterie 800 volts qui, en sus, acceptera jusqu’à 600 kW de puissance maxi en courant continu DC, pour recharger de 10 à 80 % en seulement 11 minutes. Une valeur record selon la marque, qui oublie néanmoins la Denza Z9GT et son plein de 10 à 97 % en 9 minutes 30…

Malgré son gabarit imposant (5,10 m de long), elle ne fait pas de miracle à bord. Pourtant, quatre passagers, même de grande taille, trouveront place, même à l’arrière, mais il faudra voyager léger. Le coffre arrière ne cube que 415 dm3, tandis que le frunk n’offre que 41 dm3. Néanmoins, les Porsche Taycan et Audi e-tron GT ne font guère mieux…

De toute façon, la meilleure place est sans aucun doute celle du conducteur.