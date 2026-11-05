La concurrence a de quoi trembler

Les principales rivales de cette auto sont de même nationalité. D’un côté, la Porsche Taycan est apparue en 2019, mais a su évoluer en proposant aujourd’hui une gamme complète et une version de pointe : la Turbo GT qui culmine à 1 034 ch. Comme pour l’AMG, elle place le curseur sur l’efficacité dynamique et un plaisir de conduire de haut vol. Clairement, un match entre ces deux sportives s’impose. Côté tarifs, la Taycan débute plus bas (106 500 €), mais grimpe aussi plus haut (jusqu’à 248 000 €).

L’Audi e-tron GT, qui partage plusieurs éléments techniques avec la Porsche, profite également d’une large gamme dont la puissance varie de 503 à 925 ch. Si sa philosophie n’est pas aussi radicale que celle de la Taycan, ses prestations dynamiques ne sont pas à prendre à la légère et ses prix sont « bien placés » : de 119 000 à 174 550 €.

Il reste la BMW i5 M60 dont la puissance « se limite » à 601 ch et la Lotus Emeya, mais leur niveau de sportivité reste un cran en dessous. Enfin, Mercedes arrive à concevoir une auto très dynamique tout en assurant une autonomie confortable.

À retenir : un sacré outil

Cet essai ne nous a pas permis d’explorer pleinement les très nombreux paramètres de conduite en mettant en exergue l’effet vectoriel des moteurs par exemple. Mais une chose est sûre, cette AMG est d’une grande homogénéité. Hormis la suspension, parfois raide en mode Comfort, le ressenti de la direction, le mordant et la consistance du freinage alliés à un équilibre hors pair vous donnent l’impression de faire véritablement corps avec la machine, avec en prime des sensations à l’ancienne. Et pour ne rien gâcher, elle est capable de voyager près de 700 km sans s’arrêter…

Caradisiac a aimé

Le feeling de la direction

Le mordant du freinage

Le grip du train avant

L’homogénéité de la voiture

La simulation du bloc V8 et de la boîte de vitesses

Les performances

Caradisiac n'a pas aimé

Quelques remontées fermes en mode Comfort

La complexité des modes de conduite

Le style intérieur

Pas de mode totalement manuel de la fausse boîte de vitesse



Les tarifs de la Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes :

GT 53 : 117 100 €

GT 55 : 159 350 €

GT 63 : 203 050 €