La gamme se compose de trois versions selon le niveau de puissance :

Version 53 (544 ch) : Climatisation automatique bizone. Sièges avant et volant chauffant. Ecran tactile de 14 pouces. Recharge smartphone par induction (2). Hayon électrique. Toit panoramique. Banquette rabattable 40/20/40. Sonorisation AMGFORCE (bruit mécanique). Suspension pilotée. Jantes alliage de 19 pouces. Puissance de charge 11kW en AC et 350 kW en DC.

Version 55 (816 ch), en plus : Etriers de frein peints en rouge. Système de freinage céramique/acier. Pack Premium (affichage tête haute, sièges ventilés…). Sono Burmester. Jantes alliage de 20 pouces.

Version 63 (1 169 ch), en plus : Etriers de frein peints en jaune. Roues arrière directrices. Système AMG Active Ride Control. Jantes alliage de 20 pouces spécifiques. Pack Premium Plus (sono Burmester 4D, sièges arrière chauffants…).