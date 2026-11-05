Essai Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes : la Porsche Taycan a de quoi se faire du souci
3. Une AMG en trois niveaux de puissance
La gamme se compose de trois versions selon le niveau de puissance :
Version 53 (544 ch) : Climatisation automatique bizone. Sièges avant et volant chauffant. Ecran tactile de 14 pouces. Recharge smartphone par induction (2). Hayon électrique. Toit panoramique. Banquette rabattable 40/20/40. Sonorisation AMGFORCE (bruit mécanique). Suspension pilotée. Jantes alliage de 19 pouces. Puissance de charge 11kW en AC et 350 kW en DC.
Version 55 (816 ch), en plus : Etriers de frein peints en rouge. Système de freinage céramique/acier. Pack Premium (affichage tête haute, sièges ventilés…). Sono Burmester. Jantes alliage de 20 pouces.
Version 63 (1 169 ch), en plus : Etriers de frein peints en jaune. Roues arrière directrices. Système AMG Active Ride Control. Jantes alliage de 20 pouces spécifiques. Pack Premium Plus (sono Burmester 4D, sièges arrière chauffants…).
Une batterie issue de la F1 ?
Outre les moteurs électriques à flux axial, annoncés moins encombrants de 67 % que les modèles à flux radial, l’AMG GT Coupé 4 portes inaugure une batterie « inspirée » de la F1…
Son objectif : délivrer une puissance élevée lors d’accélérations répétées et en récupérer un maximum en décélération (jusqu’à 700 kW selon les ingénieurs !). Son innovation principale réside dans l’utilisation de 2 660 cellules cylindriques hautes et fines (105 x 26 mm) dissipant mieux la chaleur, et qui baignent individuellement dans une huile spéciale non conductrice.
Et alors que dans une batterie classique, l’électricité sort par de petites languettes qui créent des goulots d’étranglement et de la chaleur, la connexion électrique se fait ici sur toute la surface de la cellule. Le boîtier en aluminium léger aide aussi à disperser les calories.
Le système fonctionne sous une tension 800V, avec une chimie utilisant des anodes en silicium (pour stocker plus d’énergie rapidement) et une cathode NCMA (Nickel, Cobalt, Manganèse, Aluminium) offrant, selon AMG, un excellent rapport puissance/durabilité.
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