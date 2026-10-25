Même Mercedes se moque gentiment de son futur champion de F1 qui ne fait que des bêtises en voiture de route

Il n’y a quasiment plus aucun doute : Kimi Antonelli sera le champion 2026 du championnat du monde de Formule 1. Il compte, juste avant le Grand Prix du Texas qui se court un peu plus tard ce jour, 102 points d’avance sur son coéquipier George Russell. Compte tenu de la dynamique actuelle (il vient encore de signer la pole position loin devant son équipier et les deux pilotes Red Bull), il paraît tout simplement impossible de l’imaginer se faire rejoindre au classement à la régulière alors qu’il ne reste que six épreuves.

A 19 ans, ce pilote italien (qui n’a toujours pas le droit de boire du champagne aux Etats-Unis) a réussi à tirer le meilleur de sa monoplace et à comprendre au mieux le fonctionnement de ces nouvelles voitures. Il a aussi surclassé George Russell, qui partait pourtant favori cette saison.

Encore des progrès à faire dans les voitures de route !

Le plus drôle dans tout ça, c’est que Kimi Antonelli semble pour l’instant moins efficace et un peu étourdi lorsqu’il conduit des voitures de route. Lui qui ne possède pas le permis de conduire depuis longtemps avait déjà accidenté une Mercedes-AMG GT en début d’année.

A l’occasion du tournage d’une séquence promotionnelle pour Mercedes avec George Russell et une paire de nouvelles AMG GT Coupé 4 Portes électriques, il a une nouvelle fois eu un petit problème : après avoir enclenché par erreur la marche arrière, il a percuté une clôture derrière lui.

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Mercedes-Benz ne lui en tient évidemment pas rigueur et publie même la vidéo de ce drôle de petit accident, qui fait aussi beaucoup rire son coéquipier George Russell témoin de la scène. « Si tu te fais arrêter pour consommation illégale d’alcool ce week-end et que tu vas en prison, j’ai une chance de devenir champion du monde », s’était-il amusé à déclarer quelques heures plus tôt lors d’une interview à plusieurs.