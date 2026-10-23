Pourquoi Kimi Antonelli n’aura pas droit au champagne s’il devient champion du monde de Formule 1 ce week-end

Qui aurait pu imaginer que le jeune Kimi Antonelli domine aussi outrageusement la saison 2026 du championnat du monde de Formule 1 ? On savait les Mercedes bien préparées pour la nouvelle réglementation du championnat et on pensait que George Russell, l’expérimenté leader de la formation allemande qui devançait nettement son coéquipier italien l’année dernière, prendrait facilement l’avantage.

En fait, pas du tout : le style de Kimi Antonelli semble parfaitement convenir à ces nouvelles voitures que George Russell a toutes les peines du monde à faire fonctionner aussi bien. Résultat, le jeune Italien possède actuellement 102 points d’avance sur l’Anglais alors qu’il reste six grands prix à disputer cette saison (ou seulement cinq si le rendez-vous saoudien est annulé à cause des risques liés au conflit iranien).

S’il gagne, pas de champagne !

Si Kimi Antonelli remporte le Grand Prix du Texas et que George Russell ne termine pas mieux que 9ème, par exemple, le jeune italien deviendra le plus jeune champion du monde de l’histoire de la Formule 1 à tout juste 19 ans.

Et justement, son jeune âge posera un problème s’il monte sur le podium : aux Etats-Unis, la consommation d’alcool est interdite avant l’âge de 21 ans. C’est pour cela qu’au Grand Prix de Miami, déjà, Antonelli avait eu droit à une bouteille « spéciale » sur le podium après sa victoire (avec un contenu sans alcool). Légalement s’il devient champion ce week-end, il n’aura ainsi pas la possibilité de fêter ça en se prenant une bonne rasade de champagne.

Pour l’instant, le record de précocité au titre de champion du monde de Formule 1 appartient toujours à Sébastien Vettel, qui a décroché le titre en 2010 alors qu’il avait 23 ans et 4 mois. Il y a très peu de chances pour que ce record ne soit pas battu au terme de cette saison…