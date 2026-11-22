Le Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas a été absolument sublime à suivre du début à la fin. Sur ce tracé urbain bourré de longues lignes droites où les voitures n’avaient aucun mal à rester les unes dans l’aspiration des autres sans faire surchauffer les pneus, les pilotes de tête ont passé leur temps à échanger leurs positions.

Parti depuis la pole position, Max Verstappen est parvenu à garder l’avantage : doublé un nombre incalculable de fois par George Russell, son coéquipier chez Red Bull Isack Hadjar mais aussi Lando Norris puis Kimi Antonelli, il a systématiquement réussi à repasser en tête quelques virages plus tard grâce à l’efficacité de son moteur Red Bull-Ford, à une bonne gestion de l’énergie de ses batteries et une virtuosité totale dans les manœuvres de dépassement. Il signe sa quatrième victoire de la saison et se rapproche fortement de la place de dauphin du championnat derrière Kimi Antonelli, George Russell ayant finalement terminé à la neuvième place et Lewis Hamilton 7ème.

Beaucoup de tensions

Hamilton a été lourdement pénalisé par un accrochage avec son coéquipier Charles Leclerc, qui l’a harponné en tenant de le doubler au 39ème tour. Frédéric Vasseur, le directeur de l’écurie Ferrari, rejette la responsabilité sur Charles Leclerc : « c’est une faute professionnelle. Je l’ai très mal vécu. On a déjà dit à Charles de penser à l’équipe lorsqu’il était derrière Lewis et il n’a pas écouté », a-t-il déclaré après avoir demandé à Charles Leclerc de venir tout de suite le voir après la course. Le jeune pilote monégasque, lui, reconnaît son erreur même s’il pense que « Lewis Hamilton ne l’a pas vu dans ses rétroviseurs » et qu’il ne s’agissait pas « d’une manœuvre particulièrement scandaleuse ».

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De son côté, Max Verstappen a eu des mots très durs envers George Russell. Réprimandé le vendredi à la suite d’une manœuvre jugée abusive lors des essais libres 3, où il a doublé George Russell au moment où ce dernier se préparait à effectuer un tour rapide et n’a ensuite pas voulu le laisser rester devant, il avait été critiqué par le pilote anglais : « il fait toujours comme s’il était supérieur aux autres et qu’il fallait absolument le laisser passer. Quelqu’un doit tenir tête à ce type », lui avait-il alors lancé.

« Je n’ai même pas à répondre à George Russell. Il est tellement loin de mon niveau. C’était fantastique de le voir se prendre le mur dans mon rétroviseur pendant la course [George Russell a tiré tout droit à la fin de la course en essayant de doubler Kimi Antonelli], mais journée n’a fait que s’améliorer », a-t-il confié après la course. Ambiance…

Isack Hadjar malheureux

Signalons la fin de course catastrophique du jeune français Isack Hadjar, victime d’une casse d’aileron qui l’a rejeté en fin de peloton. C’est franchement dommage car il jouait la course en tête avant ce problème, ayant même réussi à doubler brièvement son coéquipier Max Verstappen. Chez les Français, Pierre Gasly a terminé cinquième sur son Alpine après être monté jusqu’en troisième position au jeu des dépassements. Rappelons qu’Esteban Ocon a été subitement débarqué par Haas il y a deux courses. Il devrait devenir le pilote de réserve de l’écurie Aston Martin F1.