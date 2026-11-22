Aux Philippines, les autorités découvrent qu’il ne suffit pas de posséder une supercar pour trouver un acheteur. Près de deux ans après leur saisie, une McLaren Senna et une Ferrari LaFerrari attendent toujours leur nouveau propriétaire. Confisquées en février 2025 dans le cadre d’une enquête pour fraude fiscale et contrebande, ces deux merveilles faisaient partie d’un lot comprenant notamment des Rolls-Royce et des Ferrari SF90.

Depuis, la Mclaren Senna enchaîne les échecs aux enchères. Proposée en avril 2026 à 1,61 million de dollars (1,44 million d’euros), puis à 1,37 million le mois suivant (1,23 million d’euros), elle n’a reçu aucune offre. Une troisième tentative fin octobre n’a pas davantage convaincu.

Des raisons bien particulières

Sur les réseaux sociaux et dans les commentaires d’une vidéo publiée sur Youtube par amadeusiom, des internautes avancent un argument inattendu : la crainte des représailles. En effet, importées illégalement, les deux supercar s’accompagnent peut-être d’un historique de propriétaire très spécial qui fait peur aux enchérisseurs potentiels. Pourtant, l’Italienne représente un véritable trésor avec son V12 hybride et sa cote qui s’envole. Deux exemplaires ont récemment changé de mains pour près de 9 millions de dollars chacun (8 millions d’euros environ). Celle saisie aux Philippines reste désespérément invendue.