Un youtubeur rachète la Senna crashée par un autre youtubeur pour la restaurer

Monter des sportives hors de prix dans des situations peu académiques garantit des millions de vues sur Youtube. Mais quand cela tourne mal, un autre type de créateur de contenus prend le relais : celui qui restaure les autos abimées par le premier.

Une Senna crashée sur la route

Le touche à tout de 21 ans propriétaire de la chaine Goonzquad gagnait l'année dernière l'enchère de la McLaren Senna détruite en 2024. Une triste fin provisoire immortalisée à l'époque par Jackrhead. Aujourd'hui, bonne nouvelle, la restauration est en route. Et il est possible de suivre l'avancée des travaux sur la chaîne du nouvel acquéreur qui doit composer avec une auto bien amochée à l'avant. D'après son propos, des pièces volées entre l'accident et la vente sont aussi à retrouver.

500 exemplaires seulement

Pour rappel, seules 500 unités de la Mclaren Senna ont été produites après sa sortie en 2018. Son tarif de base était de 930 000 euros environ. Une somme déjà plus élevée en 2024 sur le marché de l'occasion. La supercar embarque un V8 biturbo 4,0l de 800 chevaux pour 800 Nm de couple via une boîte automatique double embrayage sept rapports. Une artillerie qui lui permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 2,8 secondes et le 0 à 200 km/h en 6,8 secondes avant d'atteindre une vitesse de pointe de 335 km/h.