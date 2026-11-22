Dans sa version « normale », la Ferrari 296 GTB développe jusqu’à 830 chevaux grâce à son groupe motopropulseur hybride rechargeable. Elle monte même à 880 chevaux en pic dans sa déclinaison Speciale à la vocation radicale, optimisée pour la conduite sur circuit et les performances maximales.

Mais attention, la berlinette à moteur central arrière de Ferrari devient encore plus extrême et pour cela, elle se débarrasse carrément de sa motorisation hybride. La nouvelle 296 Challenge Stradale que vous avez sous les yeux ne conserve que le V6 biturbo de 3,0 litres, dans une configuration désormais très proche de celui de la 296 Challenge de course (qui vient de recevoir des évolutions importantes).

L’équivalent de la Porsche 911 GT3 RS

Comme chez Porsche où la 911 GT3 RS reste très proche de la 911 Cup de compétition, cette 296 Challenge Stradale se définit d’ailleurs comme l’équivalent homologué pour la route de la 296 Challenge : une déclinaison pensée pour l’efficacité maximale sur circuit et l’endurance sur ce terrain, où l’Allemande fait plus que jamais office de référence absolue (c’est la reine des track days).

Comme sa rivale de Zuffenhausen, elle met le paquet sur l’appui aérodynamique avec un kit carrosserie radical et un énorme aileron fixe à l’arrière, générant à lui tout seul 270 kg de déportance. Ferrari revendique 617 kg d’appui total à 250 km/h, chiffre très proche des 640 kg indiqués par Porsche sur la GT3 RS à la même vitesse.

L’Italienne fait aussi de gros efforts d’allègement : entre la suppression du système électrique du groupe motopropulseur et de nombreux détails pour limiter la masse (jusqu’à la vitre plexiglas à l’arrière), l’auto revendique 1 330 kg à sec avec toutes ses options d’allègement, contre 1 410 kg à une 296 Speciale.

Elle est plus lente en ligne droite que cette dernière, avec un 0 à 100 km/h abattu en 2,8 secondes et un 0 à 200 km/h expédié en 7,9 secondes contre 7 secondes pour la 296 Speciale. La vitesse maximale est indiquée à « plus de 300 km/h » alors que la Speciale dépasse les 330 km/h.

Sur la piste de Ferrari à Fiorano, cette 296 Stradale est pourtant plus rapide de 0,5 secondes par rapport à cette dernière. Comme les communicants de Ferrari l’expliquent aux journalistes anglais de Top Gear, la 296 Speciale pourrait tout de même garder l’avantage au chrono sur les circuits les plus rapides grâce à sa puissance très supérieure. Notez qu’elle conserve un amortissement piloté MagneRide avec un mode permettant de garder un minimum de confort routier.

Et la bonne nouvelle, c’est que cette Ferrari conçue pour les track days ne coûtera pas beaucoup plus cher qu’une 296 GTB normale, autour des 300 000€. Ce n’est pas une série limitée.