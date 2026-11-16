Pourquoi la Grotti Cheetah, vraie voiture du jeu vidéo GTA 6, risque d’énerver les juristes de Ferrari

A quelques heures de la sortie tant attendue de Grand Theft Auto 6, l’éditeur de la saga a organisé un événement intéressant pour assurer sa communication autour du lancement. A Londres, au Royaume-Uni, Rockstar a monté un lieu éphémère où les fans de la saga peuvent acheter des t-shirts et autres objets en lien avec GTA.

L’éditeur a surtout demandé à West Coast Customs, un préparateur automobile bien connu aux Etats-Unis pour ses travaux souvent assez fous, de lui modifier certaines voitures afin qu’elles ressemblent aux modèles jouables dans GTA.

La Grotti Cheetah est la star de l’événement

Le Jeu vidéo possède en effet des véhicules « imaginaires », dont le design s’inspire de certaines autos de la vraie vie (pas entièrement pour des raisons légales). Parmi ces véhicules imaginaires, les joueurs connaissent bien la Grotti Cheetah : une voiture de sport à moteur central arrière, dont les lignes font clairement référence à la Ferrari Testarossa.

Eh bien cette Grotti Cheetah existe donc vraiment pour de bon. Préparée par West Coast Customs, elle cache d’ailleurs un authentique châssis de Ferrari Testarossa (ou de 512 TR ?) dont les boucliers et les éléments de carrosserie ont été changés pour la rapprocher du design de la voiture virtuelle.

Ses badges au cheval cabré ont aussi été remplacés par des écussons fantaisistes, même s’ils conservent le cadre rectangulaire jaune. Comme d’autres véhicules également transformés pour ressembler aux modèles de GTA, cette Grotti Cheetah en exemplaire unique a paradé dans les rues de Miami avant d’être envoyé dans la boutique éphémère du magasin Selfridges de Londres. Et elle est désormais à vendre, au prix unitaire d’un million de livres sterling (soit environ 1,3 million d’euros) !

Ferrari ne va pas apprécier

Reste à connaître la position de Ferrari dans ce dossier : le constructeur italien est connu pour son obstination à tout faire pour empêcher les sociétés tierces et les particuliers de modifier ses véhicules puis d’en faire la publicité. La marque fait régulièrement travailler ses juristes dans des affaires de ce genre. Aux Etats-Unis, par exemple, Ferrari avait obligé un participant du Gumball à enlever les modifications réalisées sur sa Ferrari au motif que cela nuisait à son image.

Quelle va être la stratégie de Ferrari face à cette Grotti Cheetah ? Sachant que les exemplaires en parfait état de la super-sportive des années 80 dépassent désormais les 100 000€ sur le marché de la collection, il fallait de toute façon être « culoté » pour en transformer un exemplaire de cette façon.