Une Ferrari Testarossa oubliée depuis des décennies sur les hauteurs de Cannes

Sur les hauteurs de Cannes dans les Alpes-Maritimes, une Ferrari Testarossa semble avoir été oubliée depuis plusieurs décennies. Photographiée sous ses bâches par l’internaute the_rustyle_oxyde puis relayée sur Facebook par Jacques Le Barbier, cette italienne repose aujourd’hui sous une simple pergola en bois.

Sous les protections se cacherait donc l’une des sportives les plus emblématiques des années 80. Avec son spectaculaire moteur V12 à plat de 4,9 litres développant 390 chevaux pour 490 Nm de couple, la Testarossa symbolisait alors la démesure automobile avec un 0 à 100 km/h en 5,7 secondes et une vitesse maximale de plus de 290 km/h. Avec ces clichés, il y a de quoi profondément attrister les fans de la marque au cheval cabré.

De lourds travaux à prévoir

D’après la publication, les pneumatiques seraient désormais complètement dégonflés. Un internaute affirme même avoir photographié la voiture au même endroit il y a 26 ans ! Reste à savoir si cette belle endormie retrouvera un jour le bitume ou si elle poursuivra sa retraite sous le soleil cannois.