Se prendre pour un cascadeur sera bientôt de nouveau possible grâce à Stuntman : Hollywood

Près de vingt ans après Stuntman : Ignition, la série de cascades automobiles fait son grand retour. Le studio Saber Interactive vient d’annoncer Stuntman : Hollywood, un nouvel opus qui abandonne les inspirations anonymes pour intégrer cette fois de véritables licences du cinéma et de la télévision.

La bande-annonce dévoile déjà quelques vedettes mécaniques bien connues : la DeLorean de Retour Vers Le Futur, la Pontiac Trans Am dotée de l’intelligence artificielle K.I.T.T. dans K2000, mais aussi des véhicules issus de Fast & Furious, Miami Vice ou encore Course à la mort. L’objectif n’est pas de rivaliser avec les simulations comme Gran Turismo ou Forza, mais plutôt d’offrir un cocktail d’action, de dérapages et de cascades spectaculaires sans se soucier des dégâts.

Un lancement sur plusieurs plateformes

Supercar, muscle car, motos et engins postapocalyptiques inspirés de Mad Max semblent également au programme. Le jeu est annoncé sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Aucune date de sortie n’a encore été confirmée, même si les listes de souhaits sont déjà ouvertes. Une sortie avant la fin de l’année paraît toutefois probable.