Une Ferrari Testarossa six roues dévoilée par Danton

Dans le milieu des ferraristes, il y a ceux qui défendent le 100% origine et ceux qui n'hésitent pas à transformer leur sportive. Danton rentre plutôt dans cette seconde catégorie avec sa Testarossa particulièrement insolite.

Six roues et un kit large

À la manière des véhicules les plus fous, la Ferrari Testarossa du préparateur Danton affiche une présentation extrême à base de kit carrosserie large et de caisse rallongée. Une manœuvre qui vise à accueillir des éléments supplémentaires pour porter le nombre total de roues à six. Oui, comme un Mercedes Classe G 6x6 ! Les connaisseurs noteront que Danton a déjà réalisé ce type de transformation. Il se faisait remarquer par le passé avec une limousine de luxe Rolls-Royce Phantom, un SUV Lamborghini Urus et un Humvee eux aussi équipés de six roues.

La Ferrari Testarossa, une légende du cheval cabré

Les fans ne comprendront sans doute pas la démarche compte tenu du fait que la Ferrari Testarossa revêt de série un look spectaculaire. La sportive de Maranello marque son époque avec des larges entrées d'air latérales, un bloc 12 cylindres à la sonorité typique et des feux escamotables dans la plus pure tradition des supercars des années 80.