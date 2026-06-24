200 € le jeu GTA VI, est-ce beaucoup trop cher ?

À quelques jours de l’ouverture des précommandes de Grand Theft Auto VI, une fuite relayée sur les réseaux sociaux agite déjà la communauté des jeux vidéo. Un revendeur européen aurait dévoilé les tarifs des différentes éditions du jeu. Si ces montants se confirment, GTA VI pourrait devenir l’un des jeux vidéo les plus chers jamais commercialisés.

Selon cette rumeur, Rockstar proposera quatre versions. L’édition Standard sera affichée à 89,99 euros, tandis que les variantes Deluxe, Premium et Collector grimperont respectivement à 109,99 euros, 129,99 euros et 199,99 euros. Cette dernière inclura plusieurs bonus exclusifs ainsi que du contenu supplémentaire destiné aux collectionneurs et fans du genre. Toutefois, plusieurs sources réputées proches du dossier contestent déjà ces chiffres. Certains spécialistes évoquent plutôt un tarif sous les 80 euros pour la version de base, voire sous les 70 euros selon d’autres indiscrétions. En clair, personne ne semble réellement connaître le prix final.

Un carton assuré

L’attente autour de GTA 6 est telle que la moindre information devient immédiatement virale. Pour limiter les fuites, Rockstar aurait même diffusé de fausses informations en interne afin d’identifier les employés à l’origine des révélations. La vérité ne tardera plus à tomber. Les précommandes devraient ouvrir cette semaine et, quel que soit son prix, GTA 6 s’annonce déjà comme l’un des plus grands lancements de l’histoire du jeu vidéo. Et Rockstar le sait parfaitement.