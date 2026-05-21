Il se fait bannir 8000 ans de Forza Horizon 6

Le jeu vidéo Forza Horizon 6 est sorti le 19 mai, mais certains joueurs avaient manifestement décidé que patienter jusque-là relevait d’une souffrance trop importante. Résultat : gameplay diffusé avant l’heure, fichiers piratés qui circulent en ligne et surtout, un bannissement hors du commun infligé par Playground Games. Durée de la sanction ? Jusqu’au 31 décembre 9999. Oui, près de 8 000 ans.

Le principal intéressé -le YouTubeur DVS Squad- avait mis la main sur une version volée du jeu vidéo avant sa commercialisation officielle. Vidéos, extraits et premières impressions se sont rapidement retrouvés sur les réseaux malgré une qualité technique encore imparfaite. Playground Games lui a alors envoyé une notification pour « triche et modding non autorisés » accompagnée de cette peine numérique légèrement excessive.

Une sanction peu efficace

Le plus savoureux dans l’affaire reste toutefois la suite. Quelques heures après l’annonce du bannissement, DVS Squad expliquait déjà être revenu en ligne grâce à un autre compte. Selon lui, rien ne l’empêche désormais de continuer à jouer et à publier du contenu. Une situation un peu gênante pour l’éditeur, dont la sanction XXL semble avoir eu l’efficacité d’un coup d’épée dans l’eau.