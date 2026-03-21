La marque Skoda est elle aussi très impressionnée par les performances du DLSS 5 Nvidia

Dans le monde des jeux vidéo et plus généralement de la 3D, les innovations marquantes font le buzz ces dernières années. L’augmentation de la puissance disponible et les avancées majeures dans l’intelligence artificielle produisent un cocktail explosif pour des résultats sans limite. Dernière technologie bluffante : le DLSS 5 du géant Nvidia.

Le DLSS 5 n’est plus un simple dopant des performances, mais une sorte de metteur en scène numérique. Grâce à un modèle d’IA en temps réel, il ne se contente plus d’améliorer la résolution de l’image. Il la reconstruit entièrement. Ombres, reflets, matières : tout est réinterprété à partir des données du jeu pour créer une image plus riche que celle calculée nativement.

Une Felicia cubique transformée en Fabia

Sur les réseaux sociaux, les internautes s’emparent du phénomène avec des mèmes comparant des captures d’écran très basiques à des photos réalistes. Pour s’inscrire dans la tendance, Skoda partage sur sa page Facebook une image de la Felicia du jeu Network Q Rac Rally et la met aux côtés d’une Fabia Rally2 du jeu WRC. Une manière humoristique de remettre en lumière l’engagement Skoda en sport auto.