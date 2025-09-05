Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Le starter de 7h00

Renault Avantime, pour les joueurs les plus pervers de Gran Turismo 7

Dans Loisirs / Jeux vidéo

Cédric Pinatel

Les jeux vidéo du genre de Gran Turismo 7 permettent avant de piloter virtuellement les voitures les plus performantes de la planète. Mais cette saga est aussi connue depuis longtemps pour son délicieux côté pervers à proposer aussi des véhicules bien moins adaptés à la conduite sur circuit…

Eh oui, le Renault Avantime fait désormais partie des voitures du jeu vidéo Gran Turismo 7 sur Playstation.

Depuis le tout premier opus de la saga, les joueurs de Gran Turismo se régalent à piloter virtuellement les meilleures voitures de sport et de course de la planète sur circuit. Mais ces mêmes joueurs connaissent bien aussi les autos beaucoup plus communes : celles qu’on doit acheter au début du jeu, d’abord, pour se lancer et récolter de quoi investir ensuite dans des machines plus performantes pour gagner des championnats plus côtés.

Mais aussi celles qui sont là « juste pour rigoler » ou presque. Les créateurs du jeu Gran Turismo se sont toujours amusés à ajouter des véhicules très loin de la sportive de circuit dans leurs titres, allant jusqu’à y proposer la toute première voiture à quatre roues de Daimler Benz de 1886.

Et cette fois, c’est l’Avantime

Ces créateurs n’ont pas changé : ils viennent d’ajouter plusieurs modèles inédits en téléchargement en ligne pour Gran Turismo 7 et comme l’ont détaillé les spécialistes de Playstation Blog, la liste de ces ajouts est pour le moins éclectique. En plus de la Corvette CX (qui s’inscrit dans la tradition des autos « Vision Gran Tusimo » imaginées virtuellement rien que pour le jeu), les joueurs pourront piloter dans le jeu la nouvelle Afeela 1, cette berline électrique conçue par Sony avec l’aide de Honda.

Mais surtout, ils pourront parfaire leurs trajectoires au volant du Renault Avantime ! Oui, on parle bien de cet engin à mi-chemin entre le monospace et le coupé lancé par la marque au losange en 2001, désormais adoré des collectionneurs mais bien trop audacieux pour séduire une large clientèle à son époque.

Ça va sous-virer

Bref, vous allez pouvoir faire rugir les 210 chevaux du V6 de ce beau bébé à traction avouant 1 761 kg sur la balance dans cette version. Attendez-vous à sous-virer un peu et imaginez déjà les batailles frissonnantes portières contre portières face au Peugeot 2008 de votre rival. Et au fait, elle arrive quand la Vel Satis ? 

"Pedal to the metal".
