Gran Turismo édition historique

Disponible au moment où vous lirez ces lignes GT7 est un véritable retour aux sources et une liste de Noël exaucée, le menu est sans fin, le contenu à l'image de la série et cerise sur le gâteau ce sera sans doute l'épisode qui fera franchir cent millions d'exemplaires (actuellement quatre vingt cinq). Faisons un tour du propriétaire des détails les plus importants, le reste méritant un roman pour en faire le tour complet.

Test : Gran Turismo 7, monument historique

IA de vos adversaires

Peu de temps après avoir dévoilé les dernières informations au sujet de GT7 ce février 2022, Sony a aussi parlé de sa nouvelle IA révolutionnaire : Sophy. Intelligente, douée, elle étonnait par des trajectoires surréalistes (utilisant 99,9% des zones d'adhérence) et une agressivité intéressante et rarement au contact. Une IA qui une fois lâchée est capable de battre à plusieurs reprises les meilleures pilotes de Gran Turismo.

Bonne nouvelle pour GT7 vous direz-vous ? Malheureusement cette IA n'est pas annoncée comme arrivant prochainement dans GT7 et encore moins intégrée actuellement dans le jeu. Et l'actuelle IA est banalement calibrée pour offrir un faux challenge pendant que ça roule en petit train. Oubliable.

GT7 véritable musée de la passion auto

Cent dix épreuves de permis, quatre cent vingt véhicules (tous modifiables), trente-quatre circuits (pour 100 tracés), si quelqu'un m'avait montré ce résultat à l'époque du premier épisode je serais littéralement tombé de ma chaise.

Quant aux infos sur les véhicules, le café, le musée, les modes musicaux, le jeu est rempli de phases qui vous sortiront de la tension des courses pour vous laisser flâner parmi les occasions, lire des infos sur une auto ou conduire pâquerettes dans les cheveux dans un scénario musical adapté au rythme de la course. Bizarre ajout mais pourquoi pas.

Le contenu en ligne n'est pas en reste avec de l'interaction avec vos amis, des courses privées mais aussi des événements en ligne et des courses officielles à toute heure, nul doute que cette partie va encore évoluer pour passer le championnat FIA de GT Sport à GT7.

Une durée de vie illimitée donc.

La manette PS5 DualSense, plaisir supplémentaire

La nouvelle manette PS5, la DualSense, sans révolutionner radicalement le genre permets de lui faire passer une grosse marche. Grâce aux gâchettes haptiques permettant de créer des points de dureté ou une non-linéarité des effets transmis par ces gâchettes, on se retrouve à sentir un peu mieux le moment de création du sous virage au volant, si le vibreur attaque violemment ou pas.

C'est un vrai plaisir de voir un tel jeu l'exploiter dès sa sortie et en même temps nous n'en attendions pas moins de Polyphony Digital qui ont toujours su surexploiter à son maximum chaque Playstation qui a eu droit à son Gran Turismo.

GT7 de toute beauté

Cet épisode est très beau sur PS4 et superbe sur PS5. Les voitures, le mode replay, les intérieurs, la pluie variable suivant les zones du circuit, tout ceci est excellemment bien rendu dans le jeu.

On passe du temps à soigner le look de l'auto, ses roues, les livrées. Les abords du circuit sont enfin propres et le rendu final du jeu est à la hauteur de ce que l'on attendait de la PS5. Même les menus, concessionnaires et détails entre les courses sont superbes.

La maniabilité n'est pas oubliée

De la progressivité du mode solo jusqu'à la difficulté de remporter des courses en ligne, il y en a pour tous les goûts. Là-dessus les options nombreuses pour affiner le niveau du jeu vont permettre à certains de découvrir la série sans trop de punitions.

Survirage, sous virage, équilibre freiné, le jeu n'a rien perdu de sa superbe et reste une des références du genre que Gran Turismo a créée, les simulateurs de console ou sim-cade comme disent certains. En ligne les adversaires vous donnent du fil à retordre, en local le jeu est plaisant malgré l'IA basique. Par contre il faut progresser deux à trois heures dans le solo pour avoir accès au multijoueur.

La maniabilité est vraiment d'excellente qualité et les évolutions de la manette devenue haptique en plus sont un vrai plaisir. La maniabilité au milieu des adversaires permet de prendre du plaisir solo et multi.

Conclusion

Vous aimez Gran Turismo, foncez, ce numéro est le summum du genre que cette franchise a créé. Il y a de meilleurs simulateurs, de meilleurs jeux dans la terre, des jeux avec plus de voitures, plus modifiables, de rares jeux plus beaux.

Mais aucun jeu ne fait vivre avec une telle ampleur la passion automobile. Je serais même tenté de dire qu'un jeu comme ça peut créer cette passion chez un adulte ou des enfants.

Contenu pharaonique, retour de tous les modes et circuits qui nous manquaient, on peut se dire que dans un marché où les suites perdent petit à petit le goût passionnant qui nous avait fait craquer au premier épisode et bien GT7 revient nous servir un menu complet autour de cet ingrédient qui nous a fait craquer à l'époque.

Il n'y a pas eu de lancé de bombe inattendue ou de mode révolutionnaire, mais le jeu est si bon que j'y retourne de suite errer dans les pages de concessionnaires et de pièces disponibles pour mes autos.

Caradisiac a aimé

Le jeu tourne très bien sûr la PS4 et exploite pleinement la console en étant réussi

La réalisation est superbe sur la PS5

La météo, quand elle est dispo sur votre circuit, est excellemment bien rendue et variable sur la durée de l'épreuve

On espère avoir droit à l'IA Sophy à terme dans les courses solo au moins

Le mode rallye, un peu sympa, toujours anecdotique

25 années d'un tel niveau, peu de suites peuvent se vanter de tenir un tel cap

Caradisiac n'a pas aimé