Ça restera l’événement le plus fracassant de l’année 2026 : la présentation officielle de la Ferrari Luce au mois de mai, ce tout premier modèle 100 % électrique du constructeur italien. L’idée de commercialiser pour la première fois un véhicule dépourvu de moteur thermique constitue déjà en soi une grosse rupture, mais ce n’est rien à côté du choc généré par le design de la voiture. Depuis la diffusion des premières images officielles, la Luce a fait couler des gigatonnes d’encre.

Dans les mois qui ont suivi, pourtant, on notait des signaux indiquant que cette étrange berline familiale plaisait à la clientèle visée : notamment en Chine, avec des chiffres qui avaient tout de même été contestés par le constructeur italien. Et d’après le directeur général de la marque au cheval cabré, le démarrage commercial de la Luce serait bien une réussite.

Tous les exemplaires de 2027 écoulés

A l’occasion de la révélation des derniers résultats financiers de Ferrari, Benedetto Vigna a affirmé que tous les exemplaires de la Luce prévus pour l’année 2027 ont déjà été commandés. Si vous désirez vous porter acquéreur d’une Luce, il faudra donc désormais attendre au minimum jusqu’en 2028.

La berline électrique bénéficierait-elle donc d’un joli succès commercial ? Difficile à dire, justement, car Ferrari refuse pour l’instant de donner précisément le nombre d’exemplaires prévus pour cette Luce.

Et avec un prix de base fixé à plus d’un demi-million d’euros, il est probable que cette berline se limite à une production moindre que celle des Amalfi, 296 GTB et autres Purosangue. Il s’agit vraisemblablement davantage d’une expérimentation que d’un véritable basculement vers la technologie 100 % électrique. L’année dernière, d’ailleurs, on a entendu parler d’un gel du projet d’ajouter un second modèle électrique au catalogue et Ferrari table désormais sur une proportion de 20 % de voitures électriques vendues d’ici 2030 (contre 40 % précédemment), chiffre précisé lors des Capital Market Days de 2025. La marque au cheval cabré n’est visiblement pas prête pour le 100 % électrique en Europe et heureusement pour elle, l’Europe non plus.