Les Finali Mondiali constituent traditionnellement une grande fête pour Ferrari, ses meilleurs clients et ses fans. Il s’agit d’un événement organisé chaque année à l’automne sur circuit où la marque au cheval cabré en profite pour dévoiler en première mondiale des nouveautés (la 296 Challenge Stradale cette année) en plus de faire courir son Challenge et ses anciennes Formule 1 via son programme client très haut de gamme (des monoplaces rachetées des millions d’euros et nécessitant des centaines de milliers d’euros chaque année pour les faire rouler).

Cette année, les Finali Mondiali se tenaient sur le circuit de Barcelone le week-end du 22 octobre et c’était l’occasion de voir rouler (et d’entendre) quelques-unes des Formule 1 les plus légendaires de toute l’histoire de la marque.

Plusieurs crashs de Formule 1 légendaires

Les spectateurs ont ainsi pu se régaler en entendant chanter le moteur atmosphérique de machines comme la F2004 championne du monde avec Michael Schumacher.

Malheureusement pour le propriétaire de cette Formule 1 (dont Ferrari s’occupe de la préparation), la voiture s’est fait littéralement harponner en piste par une 499P Modificata qui a ignoré sa présence lors d’un freinage. Les deux voitures sont bien abimées et on espère que Ferrari dispose toujours d’outils permettant de fabriquer de nouvelles pièces pour les Formule 1 de son passé.

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Ce n’est pas tout : il y a eu un autre accrochage pendant l’événement. Alors qu’elle effectuait une manœuvre de dépassement sur une 499P dans la ligne droite, une autre F1 de collection s’est accrochée avec cette dernière. La suspension de sa roue avant droite a cassé net et son pilote a dû s’arrêter quelques centaines de mètres plus tard sur le bord de la piste.

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C’est quand même mieux de voir ces machines de légende rouler que de les savoir immobiles dans un garage, même s’il n’y a plus les meilleurs pilotes du monde pour les honorer en piste.