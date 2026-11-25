Il se raconte que de nombreux employés auraient spécialement posé des jours de congé la semaine dernière un peu partout dans le monde pour célébrer la sortie du jeu vidéo Grand Theft Auto 6 et se réserver des journées entières afin d’y jouer.

Avec plus de vingt week-ends de grand prix aux quatre coins de la planète pendant la saison, de nombreuses séances de travail au simulateur et beaucoup de campagnes de publicité à assurer, la vie de pilote de Formule 1 est probablement l’une des moins compatibles avec ce genre de passe-temps.

Max Verstappen aussi adore GTA 6

Mais Max Verstappen, déjà connu pour être un très gros fan des simulations automobiles les plus pointues (il dispute régulièrement des compétitions en ligne), n’a pas manqué lui non plus la sortie de GTA 6.

Il se trouve qu’au moment de cette sortie, il était à Las Vegas pour disputer le Grand Prix (ainsi que les séances d’essai et les nombreuses séances d’interviews aux médias). « On ne peut pas beaucoup sortir pendant ces semaines alors j’ai joué du jeudi au dimanche », a expliqué Max Verstappen sur une séance live Twitch en parlant de GTA 6.

La déclaration paraît surréaliste puisque Max Verstappen est resté assez concentré pour décrocher la seconde place aux qualifications (derrière Kimi Antonelli pénalisé pour un changement de pièce) puis la victoire lors de la course du dimanche, après des duels magnifiquement intenses contre George Russell, Isack Hadar et Lando Norris. Bref, Max Verstappen ne vit décidement pas comme les autres pilotes.

Quoi qu’ils semblent nombreux à jouer à GTA : lors des essais de Jarama la semaine dernière où il découvrait sa nouvelle monoplace de Formula E chez Opel, Théo Pourchaire nous a confié qu’il avait hâte lui aussi de découvrir le jeu vidéo. Mais il a tout de même attendu la fin de ses roulages pour s'y mettre !