Un simulateur Ferrari collector vendu une petite fortune

À défaut d’avoir une Ferrari F355 dans le garage, il reste toujours la possibilité d’en installer une dans le salon. Enfin, presque. Un exemplaire du spectaculaire simulateur Sega Ferrari F355 Challenge Deluxe de 1999 vient d’être vendu 18 000 dollars (un peu moins de 16 000 euros) sur le site spécialisé Bring a Trailer aux États-Unis après une bataille de 22 enchères entre plusieurs acheteurs.

Sans surprise, cette imposante borne japonaise ne faisait pas franchement dans le jeu vidéo de poche. Le pilote prend place dans un siège réglable face à trois écrans cathodiques pour une vision panoramique avec volant à retour de force, pédales d’accélérateur, de frein et d’embrayage, palettes et véritable grille en H à six rapports. Mieux : impossible de changer correctement de vitesse sans utiliser l’embrayage. Un caisson de basses complète l’ambiance pour une immersion totale.

La F355 jusque dans les pédales

Pour rappel sur cette borne, six tracés sont proposés, dont Monza, Suzuka et Long Beach, avec plusieurs niveaux de difficulté et aides à la conduite. Conçu par Sega à une époque où le réalisme commençait sérieusement à envahir les salles d’arcade, cet ensemble F355 Challenge était suffisamment crédible pour attirer les vrais pilotes : le vendeur a même publié des clichés montrant Michael Schumacher aux commandes d’une borne en 2003. En 2026 en France, quelques bowling, cinémas et bars abritent encore ce joyau du rétrogaming.