Tarek Salah fait partie des nombreux fans du constructeur au cheval cabré dans le monde. Le rêve de cet Américain résidant en Californie ? S'offrir une Ferrari F355, cette fameuse berlinette italienne commercialisée entre 1994 et 1999. Remplaçante de la moyennement appréciée Ferrari 348, la F355 reste un très grand cru dans l'histoire de la marque avec son style réussi et surtout, son fabuleux V8 atmosphérique de 3,5 litres au fonctionnement très pointu. Doté de culasses à cinq soupapes par cylindre, ce bloc dépassait les 8000 tours/minute et produisait une sonorité extraordinaire. Alors quand il a repéré un bel exemplaire gris sur internet à vendre à Marseille, il a immédiatement sauté dans un avion à Los Angeles pour venir en France.

A Marseille, une Ferrari en feu brise le rêve d'un Américain

Une fois arrivé dans le sud, c'est le coup de foudre. Tarek Salah fait connaissance avec le propriétaire et l'essai se déroule parfaitement. Avant de passer aux choses sérieuses et de faire le paiement, lui et le propriétaire se mettent en direction d'un atelier de mécanique spécialisé pour réaliser un dernier état des lieux avant la vente de la voiture. Mais c'est malheureusement là que les choses tournent mal : le conducteur et le passager remarquent d'abord une petite odeur de brûlé alors qu'ils circulent sur une autoroute à la périphérie de Marseille. Quelques instants après, les autres automobilistes leur font des signes pour les alerter : une épaisse fumée noire s'échappe de l'arrière de la jolie voiture de sport. Arrêtés sur le bas-côté, Tarek Salah et le propriétaire resteront totalement impuissants en regardant la belle Ferrari partir en fumée.

Un problème dans le circuit de carburant ?

A priori le véhicule était très bien entretenu. Juste avant que les choses prennent une tournure catastrophique, Tarek Salah a remarqué une odeur d'essence dans l'habitacle ce qui pourrait être lié à un tuyau fuyant ou détaché entre le réservoir de carburant et le moteur. Malheureusement, les pompiers sont arrivés trop tard pour pouvoir sauver la Ferrari. Et l'Américain devra trouver une autre F355...