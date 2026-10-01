Ce coffret hors de prix ne vous permettra même pas de rouler dans les rues de Vice City dans GTA VI

Il fallait oser. Alors que GTA VI s’annonce comme l’un des jeux vidéo les plus attendus de ces dernières années, une collection dédiée au lieu fictif (inspiré de Miami) Vice City est proposée au prix de 399,99 euros. À ce tarif, on pourrait raisonnablement espérer repartir avec le jeu. Eh bien pas du tout.

Baptisé « The Goodtime State - Vice City Collection », ce coffret collector mise entièrement sur les produits dérivés. On y trouve notamment une paire de lunettes de soleil Oakley, une casquette brodée, des autocollants, des pins, une carte de Leonida, un bobblehead, un verre à shot, une sacoche décorée, un porte-clés ou encore un miroir magnétique. Un véritable inventaire à la Prévert pour amateur de Grand Theft Auto auquel il manque seulement GTA VI.

80 euros de plus pour le plus important

Pour jouer, il faudra donc remettre la main au portefeuille : 79,99 euros pour l’édition standard ou 99 euros pour l’Ultimate. Cette collection accompagne par ailleurs le virage vers le tout numérique annoncé autour du titre. Les boîtes vendues en magasin se contentent effectivement d’un code. Rockstar avait déjà tenté une formule similaire avec Red Dead Redemption 2 en 2018. Mais le coffret coûtait alors 99 euros. L’inflation, sans doute.