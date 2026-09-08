Oui, la Citroën 2CV débarque dans Gran Turismo 7

La mise à jour Spec IV de Gran Turismo 7 arrivera en deux temps : en octobre puis en décembre. Et elle disposera de suffisamment de nouveautés pour justifier quelques heures supplémentaires sur la simulation nippone. Polyphony Digital ajoutera deux circuits : Sportsland SUGO (véritable tracé japonais vallonné) et surtout Autumn Ring, piste fictive emblématique de la série absente depuis plusieurs épisodes.

Sans surprise, des véhicules supplémentaires seront également de la partie. Douze voitures rejoindront en effet le garage. On y trouvera notamment la BMW M5 E60 et son V10, une Honda Civic de course, une évolution de la Mazda RX-Vision GT3 ainsi que le concept Xiaomi Vision Gran Turismo. Mais les véritables vedettes seront évidemment la Citroën 2CV Charleston et le Honda Stepwgn.

Du drift compétitif et une IA revue

Le jeu accueillera aussi les Shuffle Races (des épreuves de drift en ligne) une IA Sophy améliorée et un mode Family destiné aux plus jeunes. Le niveau maximal de collectionneur sera relevé, tandis que de nouveaux outils faciliteront l’achat et l’exposition des autos. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir tout ça.