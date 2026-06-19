La Citroën 2CV ou l’éloge de la rusticité

Icône du terroir français, la 2cv est le produit le plus révolutionnaire que l’industrie ait inventé, une exception dans un monde avide de statut.

Citroën dévoile la 2CV dans le cadre du Salon de l’Automobile 1948. Sa gestation a été longue. Son instigateur en a été Pierre Boulanger qui reprit les rênes de l’usine Citroën après la mort de son fondateur.

Dès 1936, fut lancée l’étude d’un véhicule minimal qui devait mettre un terme à la monoculture jusque-là en vigueur chez Citroën. Le cahier des charges se résumait à une boutade : « quatre roues sous un parapluie ». Son nom de code était aussi sans ambages : « TPV » pour « très petite voiture ».

Flaminio Bertoni renonça à tous les canons de l’esthétique pour concevoir une carrosserie décapotable qui se contentait d’un phare unique et de panneaux en tôles planes, ondulées sur le capot. L’aménagement intérieur était réduit à sa plus simple expression, les sièges tubulaires se résumant à des hamacs à dossiers suspendus. Le démarreur se limitait à un lanceur.

Une présérie de 250 unités fut lancée en 1939, juste avant la déclaration de guerre, mais la direction ordonna la destruction de la quasi-totalité des prototypes afin qu’ils ne tombent pas entre les mains de l’ennemi.

Au lendemain de la Libération, la 2CV va instaurer une relation inédite entre l’homme et la voiture en abandonnant toute velléité d’ostentation. La 2CV exprime un comportement, un refus, une contestation, elle revendique un nouveau style de vie.

Elle sera progressivement détournée de sa destination initiale en glissant, avec l’usage, de la rusticité à une dérision de la sophistication.

La 2CV traversera quatre décennies de la vie des Français en gardant sa silhouette dégingandée, mais elle changera de public, attirant successivement les paysans et les ouvriers, les nonnes et les curés de campagne, les étudiants fauchés et les lycéennes nanties, les écologistes et les marginaux. Elle sera produite à plus de 5 millions d'exemplaires entre 1949 et 1990.