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Jouer à Need for Speed Underground 2 sur navigateur en multijoueur, c’est possible. Mais pour combien de temps ?

Dans Loisirs / Jeux vidéo

Adrien Raseta

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Nfsu2.xyz est un projet de fans lancé le 18 octobre 2026 qui recompile Need for Speed : Underground 2 (2004) pour le faire tourner dans Chrome et Firefox via WebGPU. Vingt-deux ans après sa sortie, il ajoute le mode libre en ligne avec supports des manettes, d’un rafraîchissement à 120 img/s et le plein écran. Il reste néanmoins non officiel et juridiquement exposé à un retrait par EA.

Jouer à Need for Speed Underground 2 sur navigateur en multijoueur, c’est possible. Mais pour combien de temps ?

Vingt-deux ans après sa sortie, Need for Speed Underground 2 s’offre un retour aussi inattendu que spectaculaire. Le célèbre jeu de course d’Electronic Arts est désormais accessible gratuitement depuis un simple navigateur Internet, sans installation, et même en multijoueur.

Baptisé « Underground 2 Revived », le projet nfsu2.xyz a été dévoilé le 20 octobre 2026. Il ne s’agit pas d’un remake, mais d’une adaptation du jeu PC original recompilé pour fonctionner sous Chrome et Firefox. Au programme : affichage jusqu’à 120 images par seconde, compatibilité avec les manettes et sauvegardes automatiques. Surtout, les joueurs peuvent retrouver les rues de Bayview et circuler ensemble en ligne sans compte EA.

Des milliers de joueurs parcourent déjà les rues de la ville.
Des milliers de joueurs parcourent déjà les rues de la ville.

Un projet sauvage

Mais cette résurrection pourrait être de courte durée. Développé sans l’autorisation d’Electronic Arts, le projet s’expose à une éventuelle demande de retrait pour violation des droits d’auteur. Autre motif de prudence : le domaine -enregistré le 18 octobre- est encore très récent et fait l’objet d’alertes de sécurité. L’annonce d’une cryptomonnaie destinée à « financer son développement » soulève également des interrogations. Reste à savoir si EA laissera les nostalgiques profiter de Bayview avant de couper le contact.

Jouer à Need for Speed Underground 2 sur navigateur en multijoueur, c’est possible. Mais pour combien de temps ?
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