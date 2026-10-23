Jouer à Need for Speed Underground 2 sur navigateur en multijoueur, c’est possible. Mais pour combien de temps ?

Vingt-deux ans après sa sortie, Need for Speed Underground 2 s’offre un retour aussi inattendu que spectaculaire. Le célèbre jeu de course d’Electronic Arts est désormais accessible gratuitement depuis un simple navigateur Internet, sans installation, et même en multijoueur.

Baptisé « Underground 2 Revived », le projet nfsu2.xyz a été dévoilé le 20 octobre 2026. Il ne s’agit pas d’un remake, mais d’une adaptation du jeu PC original recompilé pour fonctionner sous Chrome et Firefox. Au programme : affichage jusqu’à 120 images par seconde, compatibilité avec les manettes et sauvegardes automatiques. Surtout, les joueurs peuvent retrouver les rues de Bayview et circuler ensemble en ligne sans compte EA.

Un projet sauvage

Mais cette résurrection pourrait être de courte durée. Développé sans l’autorisation d’Electronic Arts, le projet s’expose à une éventuelle demande de retrait pour violation des droits d’auteur. Autre motif de prudence : le domaine -enregistré le 18 octobre- est encore très récent et fait l’objet d’alertes de sécurité. L’annonce d’une cryptomonnaie destinée à « financer son développement » soulève également des interrogations. Reste à savoir si EA laissera les nostalgiques profiter de Bayview avant de couper le contact.