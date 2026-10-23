Jouer à Need for Speed Underground 2 sur navigateur en multijoueur, c’est possible. Mais pour combien de temps ?
Nfsu2.xyz est un projet de fans lancé le 18 octobre 2026 qui recompile Need for Speed : Underground 2 (2004) pour le faire tourner dans Chrome et Firefox via WebGPU. Vingt-deux ans après sa sortie, il ajoute le mode libre en ligne avec supports des manettes, d’un rafraîchissement à 120 img/s et le plein écran. Il reste néanmoins non officiel et juridiquement exposé à un retrait par EA.
Vingt-deux ans après sa sortie, Need for Speed Underground 2 s’offre un retour aussi inattendu que spectaculaire. Le célèbre jeu de course d’Electronic Arts est désormais accessible gratuitement depuis un simple navigateur Internet, sans installation, et même en multijoueur.
Baptisé « Underground 2 Revived », le projet nfsu2.xyz a été dévoilé le 20 octobre 2026. Il ne s’agit pas d’un remake, mais d’une adaptation du jeu PC original recompilé pour fonctionner sous Chrome et Firefox. Au programme : affichage jusqu’à 120 images par seconde, compatibilité avec les manettes et sauvegardes automatiques. Surtout, les joueurs peuvent retrouver les rues de Bayview et circuler ensemble en ligne sans compte EA.
Un projet sauvage
Mais cette résurrection pourrait être de courte durée. Développé sans l’autorisation d’Electronic Arts, le projet s’expose à une éventuelle demande de retrait pour violation des droits d’auteur. Autre motif de prudence : le domaine -enregistré le 18 octobre- est encore très récent et fait l’objet d’alertes de sécurité. L’annonce d’une cryptomonnaie destinée à « financer son développement » soulève également des interrogations. Reste à savoir si EA laissera les nostalgiques profiter de Bayview avant de couper le contact.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération