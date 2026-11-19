La productivité va-t-elle baisser dans tous les pays du monde ces jours-ci en raison de la sortie de Grand Theft Auto 6 ? C’est ce qui a été estimé par des spécialistes de l’économie tant l’attente suscitée par le jeu vidéo est énorme. Tout le monde parle de ce jeu vidéo attendu depuis plus de 10 ans, dont le développement a coûté plus d’un milliard de dollars à son éditeur américain Rockstar.

Même les candidats à la présidentielle s’y mettent

Depuis quelques jours, toutes les marques de tous les secteurs essaient de surfer sur la vague « GTA 6 » en imaginant des campagnes de communication plus ou moins créatives.

Et même les candidats à l’élection présidentielle française de 2027 s’y mettent. La preuve ci-dessous avec cette courte vidéo publiée par le compte officiel de Gabriel Attal.

Elle reprend à son compte une façon de filmer déjà vue à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux au cours des dernières années, avec une caméra qui suit le personnage à la façon de la saga GTA (et avec des menus ajoutés à l’image).

Ici, le personnage est joué par Gabriel Attal qui s’approche d’un DS 7. Mais au lieu de monter à bord du SUV en le volant, il préfère délivrer un message en forme de grosse lapalissade : « voler une voiture, ce n’est pas bien », dit-il.

Il enchaîne sur une promesse de campagne : « permettre aux Français d’avoir une voiture électrique, c’est bien. Je veux que tous les Français puissent passer à l’électrique car c’est bon pour le pouvoir d’achat, l’indépendance de la France et l’avenir de la planète. Comment ? En permettant aux Français d’accéder à une voiture électrique pour 10 000€, produite en Europe », affirme-t-il.

Rappelons que l’Union Européenne planche de toute façon sur de nouvelles règles permettant de soutenir plus fortement les automobiles construites au sein de ses frontières, mais aussi sur une catégorie de petites voitures électriques au cadre technique spécifique. A noter que Jean-Luc Mélenchon, futur adversaire politique de Gabriel Attal à la présidentielle, veut lui aussi des « voitures électriques à 10 000€ ».