Une nouvelle réglementation sur les crédits à la consommation entre en vigueur ce 20 novembre 2026. Un changement des règles qui impacte également le secteur de l’automobile, puisque les LOA (location avec option d’achat) et les LLD (locations longue durée) représentent 60,5 % des financements de véhicules neufs depuis le début de l’année.

Contrats renégociables et analyses de solvabilité

Ainsi les constructeurs seront désormais soumis à de nouvelles restrictions dans les publicités pour ces modèles de locations de véhicules. En cas de difficultés du client à payer une LOA, ils se verront également obligés de renégocier les contrats de location et d’orienter leurs clients vers des services de conseils aux personnes endettées.

Du côté des consommateurs, de nouvelles informations précontractuelles et contractuelles leur seront transmises ou demandées. Parmi celles-ci, une analyse de solvabilité devra être faite avant la souscription à une LOA, comme pour toute demande de crédit.

L’objectif de ces nouvelles mesures est de mieux protéger les consommateurs, que ce soit face à des conditions très restrictives de rupture de ces contrats, mais aussi face aux risques de surendettement que représentent ces contrats dans le cadre d’une perte de revenus ou de fortes dépenses imprévues.