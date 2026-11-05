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Mercedes-amg Gt 4 Portes 2

Essai

Essai Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes : la Porsche Taycan a de quoi se faire du souci

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Julien Bertaux

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5. La Mercedes-AMG GT 55 Coupé 4 portes face à la concurrence

 

Essai Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes : la Porsche Taycan a de quoi se faire du souci

La Mercedes-AMG GT 55 Coupé 4 portes est évaluée dans la catégorie des berlines sportives électriques qui comprend notamment :

Audi RS e-tron GT quattro (775 ch, à partir de 161 600 €, 586 km d’autonomie)

Porsche Taycan Turbo (884 ch, à partir de 181 600 €, 637 km d’autonomie)

mercedes-amg
Budget
  • 5.86
  • 5.86
  • 5.86
  • 5.86
  • 5.86
 
Pratique
  • 6.64
  • 6.64
  • 6.64
  • 6.64
  • 6.64
 
Rapport prix/équipements
  • 8.17
  • 8.17
  • 8.17
  • 8.17
  • 8.17
 
Sur la route
  • 9.43
  • 9.43
  • 9.43
  • 9.43
  • 9.43
 
Sécurité
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Autonomie
  • 8.67
  • 8.67
  • 8.67
  • 8.67
  • 8.67
 
Note globale : 15,3 /20
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