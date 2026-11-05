La Mercedes-AMG GT 55 Coupé 4 portes est évaluée dans la catégorie des berlines sportives électriques qui comprend notamment :

Audi RS e-tron GT quattro (775 ch, à partir de 161 600 €, 586 km d’autonomie)

Porsche Taycan Turbo (884 ch, à partir de 181 600 €, 637 km d’autonomie)