Essai Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes : la Porsche Taycan a de quoi se faire du souci
6. Fiches techniques de la Mercedes AMG-GT Coupé 4 portes
|GT 53
|GT 55
|GT 63
|Dimensions (m) : Lxlxh
|5,09 x 1,95 x 1,41
|5,09 x 1,95 x 1,41
|5,09 x 1,95 x 1,41
|Puissance
|544 ch
|816 ch
|1 169 ch
|Couple
|800 Nm
|1 800 Nm
|2 000 Nm
|Accélération 0 à 100 km/h
|3,9 s
|2,8 s
|2,4 s
|Vitesse maximale
|250 km/h
|260 km/h
|260 km/h
|Poids en ordre de marche
|2 450 kg
|2 535 kg
|2 535 kg
|Autonomie mixte
|684-809 km
|602-700 km
|600-697 km
|Puissance recharge AC/DC
|11 / 350 (600) kW
|11 / 350 (600) kW
|11 / 350 (600) kW
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