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Mercedes-amg Gt 4 Portes 2

Essai

Essai Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes : la Porsche Taycan a de quoi se faire du souci

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Julien Bertaux

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6. Fiches techniques de la Mercedes AMG-GT Coupé 4 portes

 

Essai Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes : la Porsche Taycan a de quoi se faire du souci

 

  GT 53 GT 55 GT 63
Dimensions (m) : Lxlxh 5,09 x 1,95 x 1,41 5,09 x 1,95 x 1,41 5,09 x 1,95 x 1,41
Puissance 544 ch 816 ch 1 169 ch
Couple 800 Nm 1 800 Nm 2 000 Nm
Accélération 0 à 100 km/h 3,9 s 2,8 s 2,4 s
Vitesse maximale 250 km/h 260 km/h 260 km/h
Poids en ordre de marche 2 450 kg 2 535 kg 2 535 kg
Autonomie mixte 684-809 km 602-700 km 600-697 km
Puissance recharge AC/DC 11 / 350 (600) kW 11 / 350 (600) kW 11 / 350 (600) kW
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