La consultation des différents modes de conduite a de quoi retenir votre attention. Au nombre de sept (Comfort, Sport, AMGFORCE Sport +, Race, Pluie, Individual et Eco), ces modes se complètent de trois molettes sur la console centrale appelées AMG Race Engineer qui permettent de moduler la réponse à la pédale d’accélérateur, l’agilité via la distribution variable du couple et l’intervention de l’antipatinage. Un temps d’adaptation est nécessaire pour en comprendre toutes les subtilités.

Comme il nous tarde de prendre la route au plus vite, le mode Comfort de cette version 55 paraît tout indiqué pour rallier Malaga au circuit d’Ascari, un tracé faisant la part belle aux routes étroites et exigeantes. Si la souplesse de la suspension est au premier abord appréciable, certaines remontées sèches, sans en distinguer les raisons, viennent perturber la quiétude qui règne à bord.

En revanche, le conducteur se sent tout de suite à la maison, une sensation notamment due à la direction. Très précise, incisive et ne nécessitant que peu d’angle, elle assure également un bon retour d’information. C’est l’une des premières qualités de cette auto, que l’on ne rencontre que trop peu en voiture électrique. La seconde bonne surprise vient du freinage. La pédale offre un mordant peu commun et la consistance est à saluer, hormis lorsque le niveau deux de la régénération est activé. Dans ce cas, le passage entre le freinage du moteur et de l’ensemble plaquettes/disques se ressent.

Davantage typée propulsion, cette AMG-GT enroule les virages serrés avec une facilité déconcertante, une sensation accrue par les quatre roues directrices et l’effet vectoriel du train arrière, même si ces deux technologies se font oublier. Même constat pour sa masse, pourtant indigne d’une sportive : entre 2 450 et 2 535 kg selon les versions. Le grip phénoménal du train avant associé à la capacité du train arrière à faire passer le couple au sol restent impressionnant.

Avec 816 ch répartis sur les quatre roues, vous ne manquez jamais de ressource pour doubler. Un œil presque constant sur le tachymètre est nécessaire car la qualité de l’insonorisation, tant au niveau des bruits d’air que de roulement, vous isole du monde extérieur.

Pour retrouver des repères, le mode AMGFORCE Sport + est tout indiqué, surtout si vous percevez un certain « manque mécanique ». Les ingénieurs se sont amusés à reproduire le son du V8 de la marque, associé à des passages de rapport fictifs (automatiques ou manuels via les palettes). Le résultat est convaincant, avec notamment un manque de nerf en bas du compte-tours, et des montées en régime linéaires, mais franches. Clou du spectable, les vibrations du moteur et les déflagrations à l’échappement se répercutent dans le dossier. On peut juste regretter qu'elle préfère passer le rapport supérieur que de buter sur le rupteur. Peu importe, on se prend rapidement au jeu, mais il est toujours difficile de calmer le rythme…

Parfaitement à son aise sur circuit

Pour la session prévue sur le magnifique tracé d’Ascari, la version 55 laisse place à la 63, capable de nous propulser à 200 km/h en 6,4 secondes !

Inutile de préciser que les accélérations vous collent littéralement au siège, tandis que vos yeux s’enfoncent dans leurs orbites. Le premier virage vous saute aussi au visage, mais le freinage est nettement à la hauteur et ne perd rien à son efficacité au fur et à mesure des tours. Encore une fois, l’ensemble direction/train avant repousse les limites de l’adhérence, aidé par les Michelin Pilot Sport S 5. Quant aux accélérations en sortie de virage, elles peuvent s’effectuer les yeux fermés, ou presque. Les 2 000 Nm arriveront à bout du grip des gommes, mais là aussi le curseur est haut placé.

Si le poids se fait également oublier sur ce terrain de jeu, la physique vous rattrape si vous êtes trop généreux. Soit par de grandes virgules du train arrière, soit par un comportement sous-vireur et des pneumatiques qui haussent la voix.