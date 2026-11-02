Les ventes de voitures neuves augmentent encore mais ça coince un peu pour Stellantis et surtout Renault

149 341 voitures particulières. Voilà le nombre d’autos vendues sur le mois d’octobre 2026 d’après les chiffres de la Plateforme Automobile et d’AAA Data. Il s’agit d’une augmentation de 7% par rapport au même mois de l’année 2025 et même de 11,9% à nombre de jours ouvrés similaires. Sur les dix premiers mois de l’année, le marché automobile neuf se situe à +4,4% par rapport à la même période de l’année dernière. Une tendance haussière donc, même si on reste à de faibles niveaux de volumes dans l’absolu par rapport aux grandes heures du marché automobile français avant la crise du Covid-19.

Comme pour les deux précédents mois de l’année, cette « forte » hausse s’explique avant tout par la progression des modèles 100% électriques. Sans atteindre le record de 42% de part de marchés de septembre 2026, les voitures électriques représentaient 41% des immatriculations de voitures neuves en octobre dernier. Rappelons qu’outre une amélioration continue de l’offre, cette progression s’explique avant tout par la mise en place d’aides à l’achat et à la location plus importantes dont les effets se font particulièrement sentir depuis quelques mois. La crise du carburant joue aussi sans doute dans cette équation, comme l’illustrent notamment les données de La Centrale.

Stellantis et Renault progressent moins que le marché

Notons que ce mois-ci, les principaux groupes français progressent moins que le reste du marché : Stellantis voit ses ventes augmenter de 2,8% grâce aux +28,8% de Fiat et aux +11,4% de Citroën. Opel, Peugeot ou encore Jeep sont en recul.

Le groupe Renault avoue carrément une baisse de 4,1% sur ce dernier mois d’octobre 2026, à cause des -23,8% de chute de Dacia. Le groupe Toyota encaisse aussi une baisse de 2,3% alors que le reste des acteurs progressent de 18,3%. Logique, évidemment, avec des acteurs comme BYD, Chery et MG dont les parts de marché ne cessent de grossir.

Du côté des énergies, l’essence sans hybridation ne concerne plus que 13,3% des ventes de voitures neuves sur les dix premiers mois de l’année 2026 contre 22% l’année dernière. Le diesel tombe à 2,3% et l’hybridation non rechargeable (légère + full hybride) représente 48,6% du marché. Au cumul des 10 mois, l’électrique représente 32,5% des ventes (nouveau record absolu).

La Twingo devient la voiture électrique la plus vendue du mois

Chez les voitures électriques, la Renault Twingo prend la tête au mois d’octobre 2026 avec 4 747 unités écoulées devant sa grande sœur la R5 (4 666), la Peugeot E-208 (3 221), le Renault Scénic (3 037) et la Citroën E-C3 (2 736).

Au cumul sur les dix mois, la Peugeot 208 (toutes énergies confondues) conserve la tête des meilleures ventes avec 64 128 unités écoulées devant la Dacia Sandero (50 707) et la Renault Clio 6 (43 944). Quatrième, le Tesla Model Y conserve la tête juste devant la Renault 5 (39 589 contre 36 662). Voiture chinoise la plus vendue, le BYD Atto2 DM-i est 36ème avec 9 816 unités écoulées depuis le début de l’année.