Mais que se passe-t-il sur les ventes de voitures neuves en France ? 42 % d’entre elles sont électriques

Au vu des chiffres, l’année 2026 est vraiment celle des voitures électriques en France. Après une année 2025 où le marché automobile neuf s’est contracté, les modèles à batteries portent plus que jamais les ventes grâce à la remise en place du leasing social et au bonus écologique (prime CEE) rendu beaucoup plus intéressant depuis la fin de l’année dernière. Mais ces ventes de voitures électriques augmentent tellement qu’il y a peut-être d’autres facteurs à prendre en compte : la hausse continue du prix des carburants depuis le mois de février ? L’amélioration constante de l’offre ?

Sur le dernier mois de septembre 2026, il s’est vendu 156 629 nouvelles voitures particulières en France (toutes énergies confondues) soit une augmentation de 11,6 % par rapport au même mois de l’année dernière. Sur les neuf premiers mois de l’année 2026, le marché automobile neuf français évolue à + 4,1 % par rapport à la même période de l’année dernière, se rapprochant des niveaux de 2023 (qui n’étaient de toute façon pas spécialement bons).

Dans le détail, le groupe Stellantis progresse de 6,6 % sur ce dernier mois de septembre grâce aux + 1,5 % de Peugeot, aux + 21,2 % de Citroën et surtout aux + 52,1 % de Fiat (DS, Jeep et Opel sont en revanche en baisse). Le groupe Renault revendique 11 % de hausse malgré les -14,4 % de Dacia grâce aux + 22,4 % de la marque au losange. Les autres groupes progressent davantage, même si Toyota perd 3,3 %.

Record absolu en part de voitures électriques

La tendance du marché se poursuit avec une diminution constante des parts de véhicules essence sans hybridation (13,7 % sur les neuf premiers mois de l’année 2026 contre 22,3 % un an plus tôt) et diesel (2,4 % contre 5 %). Même la part des voitures hybrides (comprenant hybridation légère, full hybride et hybridation rechargeable) baisse à 49,1 % au lieu de 50,9 % un an plus tôt.

Sur les neuf premiers mois de l’année 2026, la part des voitures électriques atteint désormais 31,4 % du total des ventes de véhicules neufs. Du jamais vu sur le marché automobile français.

La Peugeot 208 toujours en tête

Du côté des modèles, la Peugeot 208 reste en tête avec 56 515 unités écoulées sur les neuf premiers mois de 2026 et profite largement du changement de génération de la Renault Clio au début de l’année (sinon cette dernière serait devant en cumulant les deux moutures). La Dacia Sandero est seconde avec 46 489 exemplaires écoulés, devant la Clio et le Tesla Model Y (37 841) qui se situe désormais au pied du podium après une remontée spectaculaire ! Chez les voitures électriques, il devance la Renault 5 (6ème avec 31 996 unités écoulées) et la Citroën ë-C3 (13 979).