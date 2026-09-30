Il s’appelle Opel STX Concept, pour Opel Sport Tourer eXperimental Concept, et sera l’attraction du stand, à la Porte de Versailles en octobre prochain.

« Nous avons été parmi les pionniers du break en Europe dès les années 1950. Avec le STX Concept, nous souhaitons partager notre vision de l’avenir de cette silhouette et présenter une nouvelle étape de notre philosophie de design « Bold & Pure ». » Clairement, Opel persiste dans une voie que beaucoup de constructeurs ont délaissée, une belle façon de se distinguer face à la déferlante de SUV qui poseront les roues sur ce Mondial.

Les images publiées par la marque donnent aussi une idée de l’évolution du Vizor avec une nouvelle signature lumineuse composée de fins éléments verticaux.

Il est difficile de s’imaginer à quoi ressemble ce break. On note toutefois la présence d’ailes très marquées, notamment au niveau du train arrière. Il semble que ce STX montre ses muscles. Néanmoins, Opel précise avoir apporté un grand soin à l’aérodynamisme, un point capital pour l’autonomie des voitures électriques, avec notamment des jantes à trois sections particulièrement efficientes.

Ce concept-car partagera l’espace du stand avec la Corsa GSE et la GSE 27FE, la monoplace de la marque à l’éclair qui roulera la saison prochaine dans le cadre du championnat de Formula E.

Caradisiac présent au Mondial de Paris

Caradisiac et La Centrale feront stand commun pendant toute la durée du salon. Toute l’équipe de la rédaction sera présente sur place pour couvrir l’évènement au plus près, mais aussi pour répondre à toutes vos interrogations. N’hésitez pas à venir nous voir, du 12 au 18 octobre, Porte de Versailles, à Paris, dans le Hall 7.