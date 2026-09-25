Pour cette 91ᵉ édition, le Mondial de l’Automobile de Paris revient encore plus fort qu’il y a deux ans : plus de 100 exposants, dont plus de 60 constructeurs. Le tout sera réparti sur 70 000 m² d’exposition indoor, 15 000 m² d’exposition outdoor et 5 halls.

Encore une fois, les SUV s’imposeront autant par leur nombre que par leur taille. Si nous avons déjà répertorié six nouveautés dans la catégorie des « urbains », les modèles familiaux sont encore plus nombreux. Il n’y en aura pas moins de seize, dont une majorité de chinois.

Comme il y a de quoi en perdre son latin, voici en images tous les nouveaux venus à découvrir lors de ce grand show de l’automobile.

Caradisiac au cœur du salon

Caradisiac et La Centrale feront stand commun pendant toute la durée du salon. Toute l’équipe de la rédaction sera présente sur place pour couvrir l’évènement au plus près, mais aussi pour répondre à toutes vos interrogations. N’hésitez pas à venir nous voir, du 12 au 18 octobre, Porte de Versailles, à Paris, Hall 7.