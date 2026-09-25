Vous recherchez un véhicule plutôt compact, ou de taille généreuse, adapté pour toute la famille ? Qu’il soit hybride ou électrique, les nouveautés ne manqueront pas Porte de Versailles en octobre prochain. Ils seront tellement nombreux qu’il est difficile de s’y retrouver, alors suivez le guide. Ce XPeng L03 fait partie des très nombreux SUV présentés au Mondial de Paris.
Pour cette
91 ᵉ édition, le revient encore plus fort qu’il y a deux ans : plus de 100 exposants, dont plus de 60 constructeurs. Le tout sera réparti sur 70 000 m² d’exposition indoor, 15 000 m² d’exposition outdoor et 5 halls. Mondial de l’Automobile de Paris
Encore une fois, les SUV s’imposeront autant par leur nombre que par leur taille. Si
nous avons déjà répertorié six nouveautés dans la catégorie des « urbains », les modèles familiaux sont encore plus nombreux. Il n’y en aura pas moins de seize, dont une majorité de chinois.
Comme il y a de quoi en perdre son latin, voici en images tous les nouveaux venus à découvrir lors de ce grand show de l’automobile.
Caradisiac au cœur du salon
Caradisiac et
La Centrale feront stand commun pendant toute la durée du salon. Toute l’équipe de la rédaction sera présente sur place pour couvrir l’évènement au plus près, mais aussi pour répondre à toutes vos interrogations. N’hésitez pas à venir nous voir, du 12 au 18 octobre, Porte de Versailles, à Paris, Hall 7.
Aion V Un énième nouvel entrant chinois sur le marché. Le « V » est électrique, mesure 4,60 m de long et revendique 510 km d’autonomie. Le prix d’appel est évidemment attractif : 35 990 €.
Chery Tiggo 7 Vous ne connaissez pas encore Chery, vous allez vite faire sa connaissance. Il s’agit du premier exportateur chinois de voitures et propriétaire des marques Jaecoo et Omoda. Le Tiggo 7 est hybride, mesure 4,55 m de long, est garanti sept ans pour un tarif de base de 26 990 €. Le Dacia Bigster est prévenu !
Chery Tiggo 8 Plus haut de gamme, le Tiggo 8 peut embarquer jusqu’à sept passagers, cache une technologie hybride rechargeable pour un tarif, encore une fois, compétitif : 38 990 €.
DS N°7 Il a pour rôle de remplacer le best-seller de la marque. Disponible en électrique, jusqu’à 740 km, et en Hybrid 145 ch, il démarre à 43 900 € en thermique et 46 990 € en électrique.
Fiat Grizzly et Grizzly Fastback La firme italienne débarque sur ce créneau avec deux carrosseries différentes. Long de 4,50 m dans les deux cas, le Fiat se place dans la fourchette basse du segment, un Peugeot 3008 mesure 4,54 m. Il reprend la base technique du C3 Aircross et sa version électrique devrait parcourir 300 km environ.
Geely Monjaro La référence de la plus haute montagne d’Afrique est évidente, mais c’est bien à l’Europe que ce grand SUV hybride rechargeable s’attaquera. Il aura pour but de faire de l’ombre notamment aux Peugeot 5008 et Skoda Kodiaq.
Jaecoo 7 Cette marque, appartenant au groupe Chery, se lance avec des modèles dont le design fait penser à l’univers Range Rover. La comparaison s’arrête là puisque ce SUV hybride rechargeable est vendu à partir de 35 990 €, soit 20 000 € de moins qu’un Volkswagen Tiguan équivalent.
Kia Seltos Sa longueur de 4,43 m le place entre deux segments, mais il n’est pas dénué de volume intérieur, comme en témoigne son coffre de 536 litres. Sous le capot, il cache une motorisation hybride, ce qui pourrait inquiéter en interne, notamment les Niro et Sportage. Sa gamme démarre à 36 790 €.
Lancia Gamma La marque revient de loin et ce Gamma a pour but de renouer avec le haut de gamme italien. Programme ambitieux pour ce SUV de 4,67 m basé sur la plateforme du Peugeot 3008. Les prix sont encore inconnus, mais il reprendra bien sûr les chaînes de traction hybride et électrique du groupe Stellantis.
Leapmotor D19 Voici le vaisseau amiral de la marque. Avec ses 5,25 m de long, il en impose et promet de l’espace pour ses six passagers. Il abrite sous son capot une chaîne de traction électrique avec la possibilité d’y adjoindre un bloc thermique en guise de générateur. Pour le moment, ce D19 n’est pas confirmé en Europe.
Lucid Gravity Inconnue chez nous et pourtant pleine d’ambition, la firme américaine Lucid débarque avec deux modèles : la Air et la Gravity. Cette dernière prend la forme d’un grand SUV électrique de luxe dont la force électrique développe 560 ch.
Mercedes GLB Pour cette seconde génération, il partage sa plateforme avec celle de la CLA en mixant propulsion thermique et électrique. Cette dernière se montre sobre et rapide en recharge, pour un prix bien placé : À partir de 46 950 €. Un fait très rare pour une Mercedes.
Omoda 4 C’est un crossover compact de 4,42 mètres de long conçu par le groupe chinois Chery. Il sera proposé en version hybride SHS, développant 224 ch pour un couple maximal de 295 Nm. Son tarif sera bien sûr agressif.
Skoda Peaq Il est le pendant électrique du Kodiaq et se soucie tout autant de la famille. Il peut embarquer au choix cinq ou sept passagers dans de très bonnes conditions, peut parcourir jusqu’à 644 km, tout en étant confortable et agréable à conduire. De plus, ses tarifs sont bien placés : dès 56 460 €.
Xpeng L03 « Du presque premium à un tarif low-cost », voici comment résumer ce nouveau venu. SUV électrique de 4,65 m de long, il est capable de parcourir entre 445 km et 520 km tout en étant facturé entre 34 990 et 46 990 €.
XPeng G9L 577 ch et 5,12 m, ce nouveau SUV XXL chinois et électrique débarque en Europe. Ainsi motorisé, il devrait se déplacer honorablement tout en choyant ses occupants. XPeng compte également mettre en avant les technologies les plus innovantes en matière d’intelligence artificielle.
Essai
12,8 /20
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