Le nouveau Bentley Torcal électrique, c’est le Porsche Cayenne des ultra-riches
Premier modèle 100 % électrique de l’histoire de Bentley, le Torcal est un cousin ultra-luxueux du récent Porsche Cayenne Electric. Pour l’instant, il n’est pas aussi puissant ni performant que ce dernier mais rassurez-vous, il reste de quoi doubler sans encombre.
Voilà donc le tout premier modèle 100 % électrique de l’histoire de Bentley. Il ne prend pas la forme d’un coupé comme chez Rolls-Royce, mais plutôt d’un énorme SUV de cinq mètres de long (ce qui reste plus petit que les 5,14 mètres du Bentayga thermique, allongé à 5,32 mètres en version « limousine »).
Il repose sur la plateforme PPE déjà utilisée par les Audi A6 e-tron et Q6 e-tron, mais aussi le Porsche Macan : il reprend plus exactement la variante de celle du récent Porsche Cayenne Electric, avec son énorme pack de batteries et sa capacité de charge rapide portée à 400 kW en puissance maximale (avec un 10-80 % en « moins de 20 minutes » là où Porsche l’annonçait en 16 minutes). Curieusement et alors que le Cayenne Electric possède un pack de batteries de 108 kWh net et de 113 kWh brut, Bentley annonce « 113 kWh net ». Est-ce une erreur du communiqué ou bien l’Anglais dispose-t-il d’accumulateurs légèrement différents de ceux de l’Allemand ?
Jusqu’à 888 chevaux, mais pas tout le temps
Au lancement, ce Torcal laissera le choix entre deux versions (disposant chacune d’un moteur à l’avant et un autre à l’arrière, de type synchrone à aimants permanents). Le Torcal de base développe 821 chevaux pendant la procédure de launch control (pour 1 194 Nm en pointe). Il abat le 0 à 60 mph (96 km/h) en 3,3 secondes et se limite en vitesse maximale à 250 km/h.
Le Torcal S, lui, grimpe à 888 chevaux en « launch control » et à 1 350 Nm de couple. Il abat le 0 à 60 mph en 2,8 secondes et se limite à 260 km/h en vitesse maximale. Il reste donc loin derrière le Porsche Cayenne Turbo Electric, ses 1 156 chevaux en launch control et son 0 à 100 km/h en 2,4 secondes pour l’instant mais on imagine que Bentley prévoit d’autres variantes plus puissantes à l’avenir. On ne connaît pas la masse de la bête pour l’instant, probablement très supérieure aux 2,5 tonnes. A noter qu’il récupère la suspension entièrement active inaugurée par Porsche sur la Panamera et reprise sur les Taycan et Cayenne Electric (en plus de l’Audi e-tron GT).
Un design « différent » et un intérieur opulent
Côté design en tout cas, ce Torcal casse un peu les codes du design Bentley avec sa face avant déroutante et sa calandre fermée, entièrement éclairée. A titre personnel en tout cas, je le trouve plus agréable à regarder que le Bentayga thermique.
A l’intérieur, on retrouve une configuration de planche de bord proche de celle du Cayenne Electric avec un grand combiné d’instrumentation numérique et une tablette tactile centrale incurvée en son milieu, formant deux écrans différents. Il fait en revanche l’impasse sur l’écran passager et conserve une finition typiquement Bentley au niveau des habillages et de la sellerie. Il se contente en revanche d’un coffre de 460 litres, en plus d’un petit frunk de 90 litres à l’avant.
600 kilomètres d’autonomie WLTP
Bentley annonce jusqu’à 600 kilomètres d’autonomie WLTP, ce qui reste en-dessous de ce que peut parcourir un Porsche Cayenne Electric (près de 650 km WLTP).
Reste à connaître le prix du Torcal, qui risque de dépasser les 167 200€ demandés par un Cayenne Turbo Electric sans options.
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