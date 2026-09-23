Opel fait son maximum pour sauver les sportives électriques abordables avec la Corsa GSE

Le marché automobile neuf ne permet tout simplement plus au grand public de se faire plaisir avec une sportive abordable. Il y a moins de dix ans, des machines sensationnelles comme la Ford Fiesta ST demandaient à peine plus de 20 000€ (23 200€ dans le cas de l’Américaine) pour accéder à des performances de pointe et un caractère dynamique frissonnant.

En 2026, ces citadines sportives ont toutes disparu à de rares exceptions près devenues inabordables et/ou moins amusantes à conduire (Mini JCW et Volkswagen Polo GTI). Elles ont été remplacées par des modèles 100 % électriques encore plus chers : 42 900€ pour la nouvelle Peugeot E-208 GTI, 42 900€ aussi pour sa cousine la Lancia Ypsilon HF, 42 400€ pour l’Alpine A290 de 220 chevaux, 42 600€ pour la Mini JCW électrique, 45 520€ pour la Cupra Raval VZ Extreme.

Opel fait un plus gros effort que les autres

Certes, la plupart de ces sportives électriques ont droit au bonus écologique (prime CEE) d’au moins 3 500€ et certaines marques comme Peugeot proposent des remises. Et attention, Opel a décidé de tout faire pour convaincre les fans de sportives qu’ils pouvaient réellement franchir le pas avec un modèle sans moteur thermique.

Le constructeur allemand propose en effet une réduction conséquente de 4 290€ sur le prix de la Corsa GSE, abaissant son prix catalogue à 35 691€. En ajoutant la prime CEE à déduire de 3 500€, son prix final descend ainsi à 32 191€. C’est toujours quasiment 10 000€ de plus qu’une Fiesta ST à la grande époque des GTI thermiques, mais ça commence à devenir intéressant pour ceux qui rêvent d’une citadine sportive ultra-performante au vrai tempérament.

Rappelons qu’elle développe 280 chevaux, possède un blocage de différentiel mécanique au feeling « costaud » et un châssis aux réglages réussis. La Peugeot E-208 GTI que vient de tester Caradisiac se montre peut-être encore un poil plus amusante à piloter grâce à un train arrière plus mobile, mais il s’agit bien d’une machine excitante à conduire.

Reste évidemment le plus gros problème de ces autos : leur autonomie limitée en conduite sportive, la faute à des accumulateurs assez petits (54 kWh brut dans le cas de l’Opel). Si vous n’enchaînez que les montées de col à rythme enjoué, vous aurez bien du mal à dépasser les 100 kilomètres avant de devoir recharger…