La future Opel Corsa 7 uniquement électrique n’existe plus. Opel revoit sa copie et l’Opel Corsa 7 aura droit aussi à des moteurs thermiques.

Présenté le 21 mai, le plan stratégique FaSTLAne d’Antonio Filosa, nouveau patron du groupe Stellantis, est chargé de relancer le groupe franco-italo-américain. Cela va passer un investissement important qui, s’il va bénéficier à toutes les marques du groupe, ne sera pas égalitaire et dépendra de la position de la marque sur son marché ou à l’international.

Le but est de faire un maximum de profit sur des marchés considérés comme porteurs (dont l’Amérique du Nord) quitte à en délaisser d’autres (dont l’Europe) dont la croissance n’est pas assez forte ou en retrait. L’objectif étant d’obtenir, entre autres, l’augmentation des revenus qui devront passer de 154 milliards d’euros en 2025 à 190 milliards d’euros d’ici à 2030. Le groupe compte aussi sur des marges plus importantes et une baisse des coûts de 6 milliards d’euros d’ici à 2028. Cela impactera Opel, c’est certain, mais pour le moment la marque allemande travaille sur sa nouvelle Opel Corsa 7 qui sera lancée quelques mois après la future Peugeot 208, sa cousine technique.

Priorité à l’Amérique du Nord pour l’investissement chez Stellantis

Avant de parler de la future septième génération d’Opel Corsa, il est bon de faire un petit retour en arrière. À l’arrivée de la première Corsa en 1982, Opel était la propriété de General Motors, puis en 2017 Opel va passer dans le giron du groupe français PSA (Peugeot-Citroën). À l’époque, l’Opel Corsa de cinquième génération (basée sur une plateforme de Fiat Grande Punto), était en fin de carrière et s’apprêtait à laisser sa place à une nouvelle génération. Alors que ce changement de génération était bien avancé, Peugeot a revu la copie de General Motors et s’est décidé à produire la sixième génération de Corsa sur une plateforme CMP, celle de la Peugeot 208. La Corsa 6 va ainsi arriver sur le marché en 2019, soit deux ans avant que PSA intègre le groupe franco-italo-américain Stellantis. Opel est désormais une entité de Stellantis et doit donc suivre les directives du groupe. Lors de la présentation stratégique du groupe il y a quelques jours, Antonio Filosa a présenté son plan FaSTLAne qui prévoit un investissement de 60 milliards d’euros dont 60 % sont réservés à l’Amérique du Nord, les 40 % étant pour les autres régions du monde, dont l’Europe. Parmi les marques stars qui font partie de la première division de ce nouveau plan de financement, Jeep, Ram, Peugeot et Fiat. Les marques de deuxième division, baptisées « régionales » par Filosa comme Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Opel et Maserati (une marque qui intéresse le groupe chinois BYD) auront aussi droit à de nouveaux modèles, tandis que DS Automobiles et Lancia qui ont du mal à séduire voient leur indépendance mise à mal puisqu’elles vont se retrouver sous la coupe de Citroën pour l’une (il s’agit d’un retour aux sources) et Fiat pour l’autre. La marque Fiat continuant par ailleurs à s’occuper d’Abarth.

L’Opel Corsa 6 pourrait être multi-énergies

Et Opel dans tout ça ? La marque allemande va avoir droit à de nouveaux modèles, mais elle ne pourra pas profiter en premier de nouvelles technologies et devra attendre que les marques de première division (dont Fiat et Peugeot) les utilisent pour pouvoir en bénéficier. En ce qui concerne l’Opel Corsa, cela pourrait avoir des conséquences même s’il était déjà prévu qu’elle arrive après la nouvelle Peugeot E-208 dont elle doit utiliser la base. C’est à propos de cette base technique que les choses vont sans doute évoluer. En effet, la future Opel Corsa devait utiliser la plateforme STLA Small qui était prévue au départ pour n’être qu’électrique. Mais devant une demande qui va croissant pour les véhicules électriques, mais qui n’est pas encore assez forte pour faire oublier les modèles thermiques, la plateforme STLA Small a évolué afin d’accueillir également des motorisations thermiques. Ainsi Antonio Filosa a présenté le 21 mai dernier la plateforme STLA One (élaborée à partir de la STLA Small) qui va être modulable et multi-énergies et qui sera utilisée par les segments B, C et D, soit des citadines aux véhicules familiaux. Cette plateforme STLA One est chargée de remplacer la STLA Small et la STLA Medium qui s’est révélée trop coûteuse et trop lourde. Fort logiquement, la STLA One devrait également équiper la future Opel Corsa qui arrivera quelques mois après la nouvelle Peugeot 208 et au lieu d’être seulement disponible en électrique, la citadine allemande devrait également bénéficier de motorisations hybridées.

La base STLA One c’est deux millions d’autos d’ici à 2035 !

Mais tout n’est pas encore très clair dans le plan FaSTLAne et il pourrait y avoir quelques changements d’ici à 2028 (date probable du lancement commercial de l’Opel Corsa 7 après une présentation courant 2027). Ainsi la nouvelle Opel Corsa de septième génération pourrait n’être finalement qu’électrique, comme il était prévu au départ, et l’actuelle génération pourrait poursuivre sa route avec les actuelles motorisations thermiques avec peut-être au passage un petit restylage pour la maintenir en forme. C’est une possibilité, mais dans un souci de rationalité et de réduction des coûts l’utilisation des mêmes éléments techniques (plateforme, motorisations, équipements) que ceux de la Peugeot 208, il est plus probable que la Corsa 7 soit proche de la Peugeot 208. D’autant plus que la plateforme STLA One s’inscrit dans la stratégie d’optimisation des plateformes de Stellantis et qu’elle est conçue pour prendre en charge plus de 30 modèles soit plus de 2 millions d’unités d’ici à 2035. On devrait en savoir plus lors du Mondial de l’auto en octobre quand sera présentée la nouvelle Peugeot E-208 qui sera commercialisée au premier semestre 2027.

Une direction électrique pour la Corsa 7 !

En plus d’être modulable, la plateforme STLA One va être innovante sur bien des points et l’on sait que l’innovation peut être un plus dans l’acte d’achat. Ainsi ce sera la première plateforme de Stellantis à bénéficier d’un système de direction totalement électrique (Steer-by-wire) avec donc une limitation des liens mécaniques entre le volant et les roues (gain de poids et d’espace). Les batteries pour les véhicules électriques seront en priorité des LFP (moins performantes, mais moins coûteuses que le NMC et aussi moins dépendantes des matières premières critiques), elles seront installées directement dans le plancher qui fera office de caisson pour les cellules (réduction des coûts et du poids et intégration simplifiée). L’architecture électrique du véhicule qui utilisera cette base STLA One pourrait être de 800 volts, mais cela ne devrait pas forcément concerner l’Opel Corsa 7 qui pourrait se limiter à 400 volts. Enfin cette base STLA One pourra utiliser les équipements numériques conçus en partenariat avec Qualcomm et Applied Intuition, il s’agit d’une architecture logicielle STLA Brain ou bien encore de l’instrumentation STLA SmartCockpit. Cet ensemble technologique dernier cri permettra de déployer plus rapidement de nouvelles fonctionnalités et aussi d’offrir une personnalisation plus importante que ce soit pour la marque (dans le but de mieux différencier les modèles) ou pour l’automobiliste qui bénéficiera de davantage d’applications à utiliser.

Une Opel Corsa GSE pour faire patienter

La présentation de la nouvelle Opel Corsa est prévue dans le courant de l’année 2027 et son lancement début 2028, pour nous faire patienter Opel va présenter au prochain Mondial de l’auto en octobre son Opel Corsa GSE. Il s’agit d’une voiture électrique performante de 281 ch et 345 Nm de couple. Elle est dotée de trois modes de conduite : Sport qui délivre toute la puissance (180 km/h maxi), Normal qui affiche 231 ch et des réglages dynamiques équilibrés (180 km/h maxi) et Eco qui donne la priorité à l’efficience, avec une vitesse maximale limitée à 150 km/h. Afin de renforcer son allure sportive, l’Opel Corsa GSE se dote de boucliers avant et arrière spécifiques, d’éléments noirs en partie basse et de passages de roues élargis, d’un toit noir et d’un spoiler arrière noir. Les jantes de 18 pouces sont chaussées de pneus Michelin Pilot Sport 4S et derrière les jantes à trois branches, les étriers de frein de couleur jaune siglés GSE attirent l’œil. Le traitement de l’habitacle est également spécifique et cette auto est dans la droite ligne des citadines électriques sportives de Stellantis, dont la Peugeot E-208 GTi qui arrive bientôt sur le marché.

Une offre de motorisations reconduite ?

Pour la septième génération d’Opel Corsa, Opel fera encore confiance à des moteurs thermiques électrifiés et du 100 % électrique. Il y a de fortes chances que l’offre actuelle de motorisations soit reconduite, mais pas intégralement. Ainsi il devrait donc y avoir le choix au lancement entre deux motorisations électriques de 136 et 156 ch, associées à de nouvelles batteries LFP qui devraient permettre à la version la plus efficiente de la Corsa 6 Electric d’approcher les 500 km d’autonomie. Plus tard, une nouvelle Corsa GSE pourrait faire son apparition, à moins que celle qui va être présentée au Mondial poursuive son petit bonhomme de chemin pendant plusieurs années après l’arrivée de la Corsa 7. Pour les motorisations thermiques électrifiées, le moteur essence de 100 ch devrait disparaître, tandis que le moteur légèrement hybridé de 110 ch devrait être conservé tout comme celui de 145 ch. Au lancement, ce sont les modèles électriques qui seront mis en avant, les versions thermiques pourraient patienter avant d’être commercialisées.

Un style avant-gardiste ?

Quant au style de cette nouvelle Opel Corsa 7, il est difficile d’en connaître toutes les subtilités aujourd’hui, la marque allemande n’ayant pas encore lancé de prototypes sur les routes. Néanmoins, certains éléments de design de ce nouveau modèle pourraient s’inspirer des lignes d’un modèle de fiction qui a été imaginé pour le jeu vidéo Gran Turismo 7. Il s’agit du concept Opel GSE Vision Gran Turismo présenté dans le cadre de l’IAA Mobility de Munich en 2025. Attention, il n’est pas question d’imaginer que la future Opel Corsa 7 soit l’exacte réplique de ce modèle conçu pour un jeu vidéo. Mais certains éléments pourraient être reproduits en les faisant évoluer sur la voiture de série, comme le traitement du fameux Vizor qui adopte sur le concept-car une signature lumineuse minimaliste, l’aspect athlétique de l’ensemble pourrait servir aussi à produire une Corsa 7 plus dynamique avec des angles plus nets. À bord, une planche de bord épurée et rétroéclairée inspirée du concept-car pourrait trouver sa place dans l’habitacle de la Corsa 7 dans une version moins extravagante. Il y a peu de chance en revanche de retrouver le volant futuriste du concept-car dans le modèle de série, car si l’Opel Corsa 7 s’équipe comme la future Peugeot 208 d’une direction Steer-by-wire, sans liaison mécanique, seule la Peugeot 208 aura droit à un volant hypersquare de forme rectangulaire, l’Opel Corsa 7 devrait rester fidèle à un volant rond avec un méplat en partie basse.

Bilan

La nouvelle stratégie opérationnelle de Stellantis ne bouscule pas pour le moment les plans d’Opel. Si les investissements sont mis en priorité sur les marques désignées comme principales par Antonio Filosa, rien ne remet en cause l’arrivée de la prochaine Opel Corsa 7, un élément essentiel dans la gamme du constructeur allemand. Seule l’arrivée de la nouvelle plateforme STLA One modifie un peu le cours des choses en permettant à l’Opel Corsa 7 qui ne devait être qu’électrique de disposer également de moteurs thermiques. Cela renforcera son attrait et permettra d’augmenter la production et les ventes de cette citadine.