La Chevrolet Spark



C’est au cours de l’hiver 2010 que la Spark voir le jour. Et son arrivée sonne la fin de carrière de sa devancière, la Matiz, commercialisée pendant douze années. Plus longue de 14 cm et plus large de 10 cm que cette dernière, la Spark, avec ses 3,64 cm de long, s’inscrit néanmoins dans la catégorie des petites citadines.

Contrairement à certaines de ses rivales, elle n’existe qu’en cinq portes. Côté mécanique, elle est entre autres proposée avec un bloc 1.0 de 68 ch ainsi qu’un 1.2 de 81 ch. Et sans surprise, c’est le 1.0 qui s’impose dans l’offre. Au point de vue équipement, il est déjà très complet sur l’entrée de gamme ''Spark''. Mais si vous voulez la climatisation manuelle en plus il faudra viser la LS. Enfin, pour ce qui est des tarifs, comptez environ 4 000 €. Vu une 1.0 LT 68 ch de janvier 2014 et 57 000 km au compteur à 3 900 €. En plus, la Spark est fiable !



La Citroën C1



Cousine des Peugeot 107 et Toyota Aygo, la C1, comme ses rivales, a vu le jour il y a plus de vingt ans. Au cours de sa carrière elle aura bénéficié de deux restylages de la face avant. Un en 2009 et un en 2012. Très présente en seconde main, il est facile de se tourner vers un modèle de 2012, pas forcément plus cher que les plus anciens. Au menu de la mécanique, un bloc 1.0 de 68 ch. Contrairement à la Chevrolet Spark, la C1 est disponible en 3 ou 5 portes, sachant que c’est cette déclinaison est la plus diffusée en occasion. Côté budget, comptez moins de 4 000 € pour une C1 de première génération. Vu une 5 portes de 2009 affichant au compteur 48 800 km à 3 500 €. vu également une C1 5 portes d’octobre 2013 et seulement 40 300 km au compteur à 4 700 €.

La Fiat Panda 2



Si la toute première Panda se montrait très rustique, les générations successives ont bien progressé au fil des ans en matière de finition et d’équipement. Si en près de quatre décennies, trois générations se sont succédé, c’est la seconde apparue en 2003, qui sera la plus disponible avec un budget de 5 000 € voire moins. Et pour ce qui est des motorisations, la Panda est animée en essence par quatre blocs, un 1.1 de 54 ch, un 1.2 de 60 ch et 69 ch et un 1.4 de 100 ch. Mais ce sont les 1.2 les plus présents. Nos recherches nous ont permis de dénicher une 1.2 69 ch d’août 2011 affichant au compteur 45 300 km, mise à prix à 4 000 € par un particulier.

La Ford Ka 2



Si le premier opus de la Ka n’était pas au goût de tout le monde côté look, le second, apparu début 2009 s’affiche avec une carrosserie plus classique. À noter au passage, que le soubassement de cette citadine est emprunté à la Fiat 500, lancée un an plus tôt. Coté mécanique, elle hérite également du bloc 1.2 de 69 ch de cette dernière. Ajoutons aussi qu’elle n’est déclinée qu’en trois portes. Du point de vue finitions, il y en a deux au lancement : Trend et le haut de gamme Titanium. Et cette version à l’équipement pléthorique est très présente en occasion à des tarifs sensiblement équivalents à la finition de base. Alors, pourquoi s’en priver..!

Enfin, en matière de tarifs, ils débutent aux alentours des 4 000 €/4 500 € pour un modèle de moins de 100 000 km. Nous avons repéré ainsi chez un professionnel une Titanium de décembre 2013 avec 74 500 km au compteur, à 4 500 €.



La Kia Picanto 2



Le deuxième opus de la Picanto est lancé en mai 2011 et son look est bien plus séduisant que celui de l’ancienne génération. De même, à bord, l’habitacle se modernise et les matériaux progressent en qualité. Et coté confort, rien à redire, la Picanto peut accueillir aisément quatre passagers. En revanche, le volume de coffre évolue discrètement par rapport à l’opus 1. Ajoutons qu’elle est déclinée en trois et cinq portes. Pour ce qui est des motorisations, l’offre est composée d’un 1.0 de 69 ch et d’un 1.2 de 85 ch. Au chapitre finitions, il y en a quatre en début de carrière, à savoir : Motion, Style, Active et Premium. Mais, dès l’entrée de gamme, l’équipement est très complet.

Enfin, à propos de tarifs, la Picanto 2 affiche des valeurs légèrement au-dessus des 5 000 €. Mais, rien ne vous empêche de tenter de les négocier… ! Vu chez un particulier une 1.0 69 ch Active 5p. de décembre 2011 affichant au compteur 70 000 km à 5 500 €.



La Nissan Micra 4



Avec un budget d’environ 5 000 €, vous pouvez vous tourner vers la quatrième génération de Micra, arrivée sur le marché fin 2009. C’est une cinq portes exclusivement, animée par un 1.2 de 80 ch. Et par rapport à l’opus 3, elle offre un habitacle plus généreux pour les passagers arrière grâce à une garde au toit optimisée et un espace aux jambes plus important. En septembre 2013, elle bénéficie d’un restylage de la face avant et arrière. Mais malheureusement, les tarifs grimpent passant la barre des 5 500 €. En termes de finitions, il y en a cinq. Mais dès l’entrée de gamme Visia, l’équipement est déjà très complet. Côté offre, même si elle n’est pas pléthorique avec des modèles de moins de 100 000 km, quelques bons plans sont possibles. Vu chez un particulier une Visia de mars 2012 avec 57 000 km au compteur à 4 500 €.



À mi-chemin entre la citadine et le minispace, l’Opel Agila et ses 3,74 m de long s’affiche parmi les modèles parfaits pour les petits parcours du quotidien. Sous le capot on a le choix entre un 1.0 de 65 ch ou un 1.2 de 86 ch ou 94 ch. Ajoutons qu’en matière d’habitabilité, elle offre quatre vraies places mais au détriment du coffre, au volume plutôt réduit. Du côté des finitions, il y en a deux au lancement, en mars 2008, à savoir : Essentia et Enjoy. Et dès la version d’entrée de gamme, l’équipement est assez complet. Mais si vous voulez la climatisation, il vous faudra viser l’Enjoy. Bonne nouvelle, celle-ci est la plus présente en seconde main. Pour ce qui est des tarifs, comptez une enveloppe de départ de 4 000 €/4 500 € pour une auto de moins de 100 000 km. Vu, chez un particulier une 1.2 94 ch Enjoy de mai 2012 et 74 200 km à 4 300 €.

La Renault Twingo 2



Apparue au cours de l’été 2007, la Twingo deuxième du nom tranche radicalement avec l’opus 1 au succès incontestable. Avec ses 3,60 m de long, elle s’affiche parmi les citadines les plus petites du marché. À l’instar de sa devancière elle n’est disponible qu’en trois portes. Malgré ses faibles dimensions, elle offre un habitacle généreux, y compris aux places arrière. Au point de vue mécanique, trois blocs essence : un 1.2 de 60 ch, un 1.2 16V de 75 ch et 1.2 TCE de 100 ch. Mais ce dernier sera difficilement accessible avec un budget d’environ 5 000 €. Peu importe, les versions 60 ch et 75 ch suffiront largement pour un usage purement urbain et de courte durée. Au chapitre finitions, il y en a six au lancement : Twingo, Authentique, Expression, Dynamique, Initiale et GT. En termes de prix, prévoyez un budget de départ de 4 000 € pour une Twingo de moins de 80 000 km. Vu chez un particulier une 1.2 16 V 75 ch Authentique de décembre 2009 avec 67 000 km au compteur à 4 000 €.