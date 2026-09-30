Moins de 60 000 € pour la BMW i3, la Mercedes Classe C est prévenue !

Fort du succès rencontré par le SUV iX3, Bmw a décidé d’avancer le lancement de sa i3, le pendant électrique de la nouvelle Série 3, en juin dernier. Toutefois, pas de menu, simplement un plat unique à se mettre sous la dent avec la série de lancement : First Edition.

Facturée 74 850 €, elle faisait figure de haut de gamme avec notamment sa grande batterie d’une capacité nette de 108,7 kWh (i3 50 xDrive) revendiquant entre 814 et 912 km d’autonomie et une puissance de 469 ch.

Une batterie à 30 000 €

Afin de séduire une clientèle moins aisée, la berline allemande fait un effort par le biais d’une gamme plus variée. Une version plus sage 40 xDrive forte de 374 ch et équipée d’une batterie de 82,6 kWh portant le rayon d’action entre 631 et 710 km entre en scène. Le ticket d’entrée atteint désormais 59 900 € en finition de base i3. Pour les gourmands, la 50 xDrive de 469 ch s’échange contre un chèque de 65 400 € minimum.

À noter que BMW détaille le prix de ses batteries, à savoir 23 115 € pour la petite et 30 000 € pour la grande. Elles sont garanties huit ans ou 160 000 km, avec un état de santé d’au moins 70 %.

Les principaux équipements

Design extérieur et habitacle

Feux avant et arrière à LED, feux de route anti-éblouissement et feux de stop dynamiques

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, dégivrants et électrochromes

BMW Panoramic Vision et BMW Operating System X

Sièges avant chauffants et électriques à mémoires conducteur et passager

Banquette arrière rabattable 40/20/40 et cinq places

Accès confort avec préparation BMW Digital Key Plus

Recharge sans fil par induction Plus

Aides à la conduite, sécurité et connectivité

Aides à la conduite Driving Assistant Plus avec régulateur de vitesse actif et intervention sur la direction

Aides au stationnement Parking Assistant avec PDC avant/arrière, caméra de recul et fonction Panoramic View

Alerte de franchissement de ligne, avertissement de changement de voie, freinage d’urgence et avertissement de sortie

Alarme antivol, appel d’urgence intelligent et BMW TeleServices

BMW Digital : navigation, RTTI sur itinéraire actif, Apple CarPlay, Android Auto, BMW Intelligent Personal Assistant

Climatisation automatique 2 zones et pompe à chaleur

Spécificités BMW i3

Architecture électrique 800 V et cellules cylindriques lithium-ion Gen6

Recharge AC 11 kW de série, chargeur AC Pro 22 kW disponible en option

Recharge rapide DC jusqu’à 300 kW sur i3 40 xDrive et 400 kW sur i3 50 xDrive

Transmission intégrale électrique xDrive avec deux moteurs

Compartiment de rangement avant de 31 litres

Système de récupération d’énergie jusqu’au « One Pedal Feeling » et « Soft-Stop » (aucun à-coup lorsque le véhicule freine jusqu’à l’arrêt complet)

Jantes 19 pouces de série sur BMW i3

Les finitions M Sport et M Sport Pro apportent essentiellement des éléments de design comme le volant sport, les freins M Sport bleus ou encore les jantes spécifiques (M Sport).

Mieux placée que la Mercedes Classe C ?

La rivale toute désignée de la BMW n’est autre que la nouveauté à l’étoile. Cette dernière démarre plus haut (62 999 €), est plus puissante (421 ch), et va un peu plus loin (682 km).

La déclinaison C400 forte de 489 ch est également plus chère que la bavaroise en réclamant au minimum 66 399 € et ne parvient pas à aller aussi loin en une seule charge (753 km). Enfin, toutes les deux revendiquent des temps de recharge proches : environ 20 minutes pour passer de 10 à 80 % de la batterie.

Reste qu’une autre berline allemande est attendue au tournant. L’Audi A4 e-tron inaugurera une nouvelle plateforme et répliquera en 2028.