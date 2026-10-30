Ça y est, on commence à voir plein de Renault Twingo sur la route. Avec son design très fort et son prix de base à moins de 20 000€ avant bonus, la nouvelle microcitadine électrique de la marque au losange devient un modèle de choix pour ceux qui ont juste besoin d’une auto urbaine à prix serré. Cette Twingo vient d’ailleurs d’être rejointe par une proche cousine, la Nissan Pixo qui lui reprend son châssis, ses motorisations et son intérieur avec un design à peine différencié.

Mais pour Renault, la rivale la plus sérieuse de cette Twingo viendra sans doute plutôt de chez Volkswagen : le constructeur allemand prépare activement le retour sur le segment des petites autos électriques après sa e-Up disparue il y a quelques années.

Ce sera sans doute ID.Up

Volkswagen avait d’ailleurs dévoilé en mars 2025 le concept-car ID.Every1, conçu pour annoncer précisément cette future microcitadine électrique et donner les grandes lignes de son design.

Et on connaît vraisemblablement le nom de la version de série, dont la présentation officielle devrait intervenir l’année prochaine : ce sera « ID.Up », comme vient de le révéler un dépôt de brevet à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) demandé par Volkswagen. Rien d’officiel pour l’instant mais sachant qu’il vient d’y avoir les ID.Polo et ID.Tiguan, ce nom ID.Up fait sens.

Moins de 20 000€ ?

Rappelons que cette future ID.Up doit coûter 20 000€ ou moins en prix de base (la Twingo démarre elle à 19 490€ dans sa variante d’entrée de gamme). Reste à découvrir le design de la voiture, qui risque d’être moins marquant que celui de la Twingo si la version de série ressemble au concept-car ID.Every1. Un peu comme l’ID.Polo à côté de la Renault 5, justement…