Volkswagen ID. Polo : la meilleure citadine électrique ?
Vous êtes à la recherche d’une citadine électrique polyvalente, mais peu emballé par la dernière Renault 5 ? La nouvelle Volkswagen ID. Polo est peut-être l’alternative qu’il vous faut, à condition qu’elle soit aussi spacieuse, confortable, fignolée et économe en électricité qu’annoncée, et pas plus coûteuse que sa rivale. C'est ce que nous allons voir avec une version à "grosse" batterie de 52 kWh…
Sommaire
Note
de la rédaction
13,3/20
En bref :
Citadine électrique
Moteur avant de 116 à 211 ch
Batteries LFP de 37 ou 52 kWh nets
À partir de 24 995 €, hors bonus
A priori, je devrais me réjouir de ne pas devoir essayer un énième SUV chinois, mais une citadine électrique d’un constructeur bien connu, amenée à concurrencer la star Renault R5 E-Tech. Sauf qu’à mon sens, la prise en main débute mal, et pour cause : à 39 490 €, notre Volkswagen ID. Polo ne s’adresse pas à toutes les bourses. Pas même aux clients du modèle thermique actuel, qui pourtant tutoie déjà les 30 000 € avec un petit moteur turbo essence de 116 ch et une boîte auto.
Mais chez Volkswagen, on se veut rassurant. D'abord en annonçant une version Trend 116 ch à petite batterie de 37 kWh et équipement réduit (clim auto et deux écrans, mais pas de jantes alu ni de ports USB-C), affichée à 24 995 €. Une fois la prime CEE pour tous de 3 535 € déduite (merci à la fabrication européenne, précisément à Martorell en Espagne), le prix d’appel descend à 21 460 €, soit peu ou prou celui de la R5 de base. Et pour la grosse pile de 52 kWh qui nous intéresse ici, la marque de Wolfsburg annonce une remise de 3 000 €, pour un ticket d’entrée en finition Life à 29 285 €, coup de pouce déduit.
Par rapport à notre modèle Style, la dotation oublie alors l’accès mains libres et les phares matrix, mais elle se veut déjà intéressante avec notamment des jantes en alliage de 17 pouces, le régulateur de vitesse adaptatif et la caméra de recul. Et même en lui ajoutant l’option pompe à chaleur qui lui fait défaut (1 150 €), l’Id. Polo ne revient pas vraiment plus chère qu’une Renault 5 à prestations équivalentes (30 370 € avec batterie de 52 kWh et la finition Techno). Ouf. Évidemment, cela reste cher dans l’absolu pour une citadine.
Du reste, la marque revendique une qualité de fabrication exemplaire, effectivement difficile à prendre en défaut : soudures, joints, mobilier, qualité des assemblages, les inspecteurs des travaux finis peuvent repartir en vacances. Côté réjouissances, l’ID. Polo avance également un volume de coffre de 435 dm³ sous tablette, donc digne des catégories supérieures (et même supérieur à celui de l'ID.3 Neo), un habitacle spacieux, ainsi qu’une ergonomie bien pensée avec non seulement des écrans haute définition bien structurés (avec réplication des applications smartphone sur celui d’instrumentation !), mais également l’emploi de bons vieux boutons.
Et l’Allemande enfonce le clou avec une puissance de 211 ch minimum associée à la grosse batterie (et même 226 ch prévus pour la future version GTI), tout bonnement exceptionnelle puisqu’équivalente à ce que propose Alpine sur l’A290, variante survitaminée de la petite Renault vendue, elle, à un tout autre tarif.. Justement, il est temps de voir ce que la petite Allemande a dans le ventre.
Chiffres clés *
- Longueur : 4,05 m
- Largeur : 1,81 m
- Hauteur : 1,53 m
- Nombre de places : 5 places
- Volume du coffre : 441 l / 1 240 l
- Boite de vitesse : NC
- Carburant : Electrique
- Taux d'émission de CO2 : NC
- Date de commercialisation du modèle : Septembre 2025
* A titre d'exemple pour la version 211 STYLE 52 KWH.
Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.
Photos (14)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération