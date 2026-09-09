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Volkswagen Id. Polo

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Volkswagen ID. Polo : la meilleure citadine électrique ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

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Vous êtes à la recherche d’une citadine électrique polyvalente, mais peu emballé par la dernière Renault 5 ? La nouvelle Volkswagen ID. Polo est peut-être l’alternative qu’il vous faut, à condition qu’elle soit aussi spacieuse, confortable, fignolée et économe en électricité qu’annoncée, et pas plus coûteuse que sa rivale. C'est ce que nous allons voir avec une version à "grosse" batterie de 52 kWh…

Volkswagen ID. Polo : la meilleure citadine électrique ?

En bref :

Citadine électrique

Moteur avant de 116 à 211 ch

Batteries LFP de 37 ou 52 kWh nets

À partir de 24 995 €, hors bonus

A priori, je devrais me réjouir de ne pas devoir essayer un énième SUV chinois, mais une citadine électrique d’un constructeur bien connu, amenée à concurrencer la star Renault R5 E-Tech. Sauf qu’à mon sens, la prise en main débute mal, et pour cause : à 39 490 €, notre Volkswagen ID. Polo ne s’adresse pas à toutes les bourses. Pas même aux clients du modèle thermique actuel, qui pourtant tutoie déjà les 30 000 € avec un petit moteur turbo essence de 116 ch et une boîte auto.

Mais chez Volkswagen, on se veut rassurant. D'abord en annonçant une version Trend 116 ch à petite batterie de 37 kWh et équipement réduit (clim auto et deux écrans, mais pas de jantes alu ni de ports USB-C), affichée à 24 995 €. Une fois la prime CEE pour tous de 3 535 € déduite (merci à la fabrication européenne, précisément à Martorell en Espagne), le prix d’appel descend à 21 460 €, soit peu ou prou celui de la R5 de base. Et pour la grosse pile de 52 kWh qui nous intéresse ici, la marque de Wolfsburg annonce une remise de 3 000 €, pour un ticket d’entrée en finition Life à 29 285 €, coup de pouce déduit.

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Par rapport à notre modèle Style, la dotation oublie alors l’accès mains libres et les phares matrix, mais elle se veut déjà intéressante avec notamment des jantes en alliage de 17 pouces, le régulateur de vitesse adaptatif et la caméra de recul. Et même en lui ajoutant l’option pompe à chaleur qui lui fait défaut (1 150 €), l’Id. Polo ne revient pas vraiment plus chère qu’une Renault 5 à prestations équivalentes (30 370 € avec batterie de 52 kWh et la finition Techno). Ouf. Évidemment, cela reste cher dans l’absolu pour une citadine.

Avec 4,05 m de long pour 1,82 m d’une aile à l’autre et 1,53 m jusqu’au toit, l’ID. Polo est à la fois plus courte, mais plus large et haute que la Polo thermique. Elle est également plus encombrante que la Renault R5 dans les trois dimensions, avec notamment 13 cm de plus d’un bouclier à l’autre et 4 cm de plus en largeur. 
Avec 4,05 m de long pour 1,82 m d’une aile à l’autre et 1,53 m jusqu’au toit, l’ID. Polo est à la fois plus courte, mais plus large et haute que la Polo thermique. Elle est également plus encombrante que la Renault R5 dans les trois dimensions, avec notamment 13 cm de plus d’un bouclier à l’autre et 4 cm de plus en largeur. 

Du reste, la marque revendique une qualité de fabrication exemplaire, effectivement difficile à prendre en défaut : soudures, joints, mobilier, qualité des assemblages, les inspecteurs des travaux finis peuvent repartir en vacances. Côté réjouissances, l’ID. Polo avance également un volume de coffre de 435 dm³ sous tablette, donc digne des catégories supérieures (et même supérieur à celui de l'ID.3 Neo), un habitacle spacieux, ainsi qu’une ergonomie bien pensée avec non seulement des écrans haute définition bien structurés (avec réplication des applications smartphone sur celui d’instrumentation !), mais également l’emploi de bons vieux boutons.

Et l’Allemande enfonce le clou avec une puissance de 211 ch minimum associée à la grosse batterie (et même 226 ch prévus pour la future version GTI), tout bonnement exceptionnelle puisqu’équivalente à ce que propose Alpine sur l’A290, variante survitaminée de la petite Renault  vendue, elle, à un tout autre tarif.. Justement, il est temps de voir ce que la petite Allemande a dans le ventre.

Malgré un affichage rétro proposé sur l’instrumentation, la présentation intérieure n’a rien d’originale, surtout comparée à celle de la R5. Et hélas, cette élégante sellerie bi-matière gris/blanc n’est proposée que sur cette onéreuse finition Style affichée à 39 490 € (32 955 €, remise et bonus déduits), de même que les lumières d’ambiance à trente couleurs. Cela posé, la finition est sérieuse et l’ergonomie bien pensée. 
Malgré un affichage rétro proposé sur l’instrumentation, la présentation intérieure n’a rien d’originale, surtout comparée à celle de la R5. Et hélas, cette élégante sellerie bi-matière gris/blanc n’est proposée que sur cette onéreuse finition Style affichée à 39 490 € (32 955 €, remise et bonus déduits), de même que les lumières d’ambiance à trente couleurs. Cela posé, la finition est sérieuse et l’ergonomie bien pensée. 
Grâce à ses dimensions généreuses, l’ID. Polo réserve un espace suffisant pour deux adultes à l’arrière.
Grâce à ses dimensions généreuses, l’ID. Polo réserve un espace suffisant pour deux adultes à l’arrière.
Le coffre également se montre logeable, notamment grâce à un immense bac sous le plancher.
Le coffre également se montre logeable, notamment grâce à un immense bac sous le plancher.
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Chiffres clés *

  • Longueur : 4,05 m
  • Largeur : 1,81 m
  • Hauteur : 1,53 m
  • Nombre de places : 5 places
  • Volume du coffre : 441 l / 1 240 l
  • Boite de vitesse : NC
  • Carburant : Electrique
  • Taux d'émission de CO2 : NC
  • Date de commercialisation du modèle : Septembre 2025

* A titre d'exemple pour la version 211 STYLE 52 KWH.

Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.

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