La Volkswagen ID. Polo 52 kWh (211 ch, à partir de 35 820 €) est évalué dans la catégorie des citadines électriques du segment B, à batterie avoisinant 50 kWh, qui comprend notamment :

-Cupra Raval Endurance (211 ch, 52 kWh, à partir de 36 100 €)

-Peugeot e-208 54 kWh (156 ch, à partir de 35 800 €)

-Opel Corsa Electric (156 ch, à partir de 33 790 €)

-Renault R5 E-tech Autonomie Confort (150 ch, 52 kWh, à partir de 31 990 €)