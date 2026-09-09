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Volkswagen Id. Polo

Essai

Volkswagen ID. Polo : la meilleure citadine électrique ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

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5. Volkswagen ID. Polo - Les notes

 

Volkswagen ID. Polo : la meilleure citadine électrique ?

La Volkswagen ID. Polo 52 kWh (211 ch, à partir de 35 820 €) est évalué dans la catégorie des citadines électriques du segment B, à batterie avoisinant 50 kWh, qui comprend notamment :

-Cupra Raval Endurance (211 ch, 52 kWh, à partir de 36 100 €)

-Peugeot e-208 54 kWh (156 ch, à partir de 35 800 €)

-Opel Corsa Electric (156 ch, à partir de 33 790 €)

-Renault R5 E-tech Autonomie Confort (150 ch, 52 kWh, à partir de 31 990 €)

Volkswagen ID. Polo 52 kWh Style
Budget
  • 5.8
  • 5.8
  • 5.8
  • 5.8
  • 5.8
 
Pratique
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
 
Rapport prix/équipements
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Sur la route
  • 7.71
  • 7.71
  • 7.71
  • 7.71
  • 7.71
 
Sécurité
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
 
Autonomie
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Note globale : 13,3 /20
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