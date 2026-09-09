5. Volkswagen ID. Polo - Les notes
La Volkswagen ID. Polo 52 kWh (211 ch, à partir de 35 820 €) est évalué dans la catégorie des citadines électriques du segment B, à batterie avoisinant 50 kWh, qui comprend notamment :
-Cupra Raval Endurance (211 ch, 52 kWh, à partir de 36 100 €)
-Peugeot e-208 54 kWh (156 ch, à partir de 35 800 €)
-Opel Corsa Electric (156 ch, à partir de 33 790 €)
-Renault R5 E-tech Autonomie Confort (150 ch, 52 kWh, à partir de 31 990 €)
|Volkswagen ID. Polo 52 kWh Style
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|13,3 /20
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